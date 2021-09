UNICT – Test Professioni sanitarie: le misure anti Covid da rispettare

Test Professioni sanitarie 2021: per i candidati sono previste alcune regole anti Covid da rispettare. Ecco le disposizioni dell'Ateneo in merito all'accesso.

Test Professioni sanitarie 2021: l’appuntamento per 2176 candidati e candidate è per martedì 14 settembre 2021. Si partirà alle 8:30 per procedere al controllo di tutte la documentazione necessaria.

Test Professioni sanitarie 2021: le misure anti Covid

I candidati e le candidate devono rispettare alcune disposizioni di sicurezza per lo svolgimento del test. Ad esempio, prima di uscire di casa, occorrerà misurare la temperatura corporea. È severamente vietato il giorno della prova farsi accompagnare da persone terze, anche congiunti, che non devono svolgere la prova.

È obbligatorio, inoltre, essere muniti di mascherina FFP2 e non toglierla per tutta la durata della prova e fino all’uscita dalla struttura. I candidati dovranno portare con sé l’autodichiarazione Covid-19 disponibile sul sito www.unict.it, e la Certificazione verde Covid-19 che attesti una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2; tampone negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti.

Prima di entrare nell’aula d’esame, ad ogni candidato sarà misurata la temperatura corporea, coloro che presentano una temperatura superiore ai 37,5° non potranno accedere alla struttura. Sarà, inoltre, obbligatorio igienizzarsi le mani negli appositi dispenser installati; avvisare il personale nel caso si accusino dei sintomi e mantenere il distanziamento di un metro.

Non sarà possibile utilizzare telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, né portare con sé penne, matite, fogli in bianco, materiale di cancelleria in genere, o consultare manuali, testi, fotocopie, appunti e qualsiasi tipo di materiale di consultazione.