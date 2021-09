Test medicina 2021: quando escono i risultati? Oggi, si svolgeranno le prove, ma nell'attesa si pensa già a quando sarà visibile la graduatoria nazionale.

Test medicina 2021: quando escono i risultati? Oggi, 3 settembre, a partire dalle ore 13, tutti i candidati saranno sottoposti alle prove di ammissione per medicina e chirurgia e Odontoiatria.

Sono ben 2696 i candidati Unict che affronteranno tale test, ma, purtroppo, i posti disponibili sono 400 per Medicina e solo 25 per Odontoiatria, numeri molto bassi rispetto alle migliaia di studenti che ogni anno si preparano per affrontare queste attese prove di ammissione.

Le soluzioni

Per sapere le soluzioni dei test di medicina 2021, come già avvenuto negli scorsi anni, l’attesa non dovrebbe essere lunga: queste, infatti, dovrebbero essere diffuse dal Ministero dell’Università e della Ricerca già nel tardo pomeriggio di oggi.

In questo modo, infatti, già da subito gli studenti avranno la possibilità di farsi un’idea sui risultati raggiunti e sulla possibilità di essere rientrati tra i pochi fortunati.

Test Medicina 2021: quando escono i risultati?

Se l’attesa per le soluzioni sarà minima, quella per i risultati sarà poco più lunga. Infatti, test medicina 2021: quando usciranno i risultati? La pubblicazione del punteggio verrà resa nota nell’area riservata della piattaforma Universitaly il prossimo 17 settembre 2021.

I candidati potranno accedere all’area riservata del sito Universitaly muniti del proprio codice etichetta assegnato il giorno della prova e fondamentale per poter visualizzare il proprio punteggio in graduatoria nazionale.

Questo codice etichetta è un codice alfanumerico apposto alla scheda anagrafica e al foglio delle risposte che non solo permette alla commissione di associare il candidato al compito, ma mantiene anche l’anonimato del candidato.

Tuttavia, il 24 settembre, i candidati potranno prendere visione del proprio elaborato e del proprio punteggio in attesa della pubblicazione delle graduatorie nazionali, sempre accedendo al portale Universitaly.

La graduatoria

La graduatoria verrà pubblicata il 28 settembre: quel giorno, infatti, verrà pubblicata, sempre sul sito Universitaly, la graduatoria nazionale di merito nominativa del test medicina 2021.

Il punteggio minimo per entrare a Medicina, negli ultimi due anni è stato quello dell’università di Messina,ossia di 39,5 nel 2020. Nel 2021 i posti disponibili sull’intero territorio nazionale sono il 7% in più rispetto allo scorso anno, per un totale di 14020.

Dal 28 settembre, quindi, i candidati potranno prendere visione del loro posto in graduatoria e il loro status potrà essere o di “assegnato”, conseguenza del buon esito della prova, oppure di “prenotato”, status che richiede l’attesa degli scorrimenti di graduatoria successivi