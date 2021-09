Test Professioni Sanitarie 2021, oggi il test: 2.176 candidati ad Unict

Oggi si terrà il test di Professioni sanitarie: 2176 candidati sono stati convocati per svolgere la prova per entrare fra i 503 posti messi a disposizione dall'Università di Catania.

Si svolge oggi il test di ammissione per il corso di studi a numero programmato di Professioni Sanitarie. In totale, sono 2176 gli studenti candidati all’Università di Catania che sono tenuti a presentarsi alle 8.30 per effettuare tutte le verifiche necessarie.

I partecipanti sono stati suddivisi in diverse sedi e settori affinché possano essere rispettate tutte le misure di sicurezza e le norme anti-Covid19. Le sedi sono: Torre Biologica (Via Santa Sofia, 89); Cittadella universitaria, Edifici 4/5/6/14 e “Aule Farmacia” (Via Santa Sofia, 64). Inoltre, gli aspiranti studenti sono stati suddivisi in diversi settori in base alla propria data di nascita.

L’inizio della prova è fissato per le ore 13. Gli studenti dovranno rispondere a 60 quesiti a risposta multipla in 100 minuti su argomenti di cultura generale, ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. Non si può portare nessun tipo di apparecchio elettronico, né cartaceo.

Per poter effettuare la prova, è necessario avere con sé, oltre al documento di riconoscimento, la certificazione verde che attesti: ​avvenuta vaccinazione, guarigione dal Covid valida per 6 mesi oppure un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

La pubblicazione della graduatoria è fissata per il 20 settembre 2021.