Conclusi i due appelli del semestre filtro per l’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria e solo 25.450 studenti hanno superato almeno un esame tra il primo e il secondo appello! Ora non resta altro che attendere, con ansia, la graduatoria finale. Di seguito tutte le novità sulle fasce e sui relativi punteggi.

Gli idonei e i posti disponibili

25.450 studenti idonei per entrare nella graduatoria nazionale, ma il loro punteggio dipenderà dal numero di esami che hanno passato. Di questi, si stima, che circa il 70% di loro è riuscito a superare almeno due esami, un buon risultato visto quanto difficili sono le prove. Se si considera solo la facoltà di Medicina e Chirurgia, 22.427 studenti hanno superato almeno un esame, mentre i posti disponibili sono 17.278, senza contare i corsi in inglese e le università private. In altre parole, più studenti idonei rispetto ai posti disponibili. Tuttavia, molti di questi studenti hanno ancora dei debiti da recuperare, quindi non tutti saranno pronti ad accedere alla graduatoria finale.

I risultati per le tre materie d’esame

Guardando ai risultati complessivi del primo e del secondo appello, in Biologia hanno superato la prova oltre 21 mila studenti, mentre in Chimica il numero dei promossi è stato ancora più alto, superando i 24 mila. Più complessa, invece, la prova di Fisica, dove i promossi sono stati poco più di 11 mila. Nei dati totali sono compresi anche quegli studenti che avevano già superato un esame al primo appello, ma hanno deciso di rifiutare il voto e ripetere la prova nel secondo appello.

Le fasce di graduatoria e i punteggi

Il decreto ministeriale 1115/2025 ha introdotto un nuovo cambiamento nelle modalità di accesso alla graduatoria di Medicina per l’anno accademico 2025-2026. Con le nuove regole, non è più necessario superare tutti e tre gli esami del semestre filtro: anche gli studenti che hanno una o due prove insufficienti possono comunque accedere alla graduatoria.

La graduatoria nazionale sarà strutturata in nove fasce, in base al numero di esami superati e al numero di voti rifiutati.

Nello specifico il punteggio verrà così calcolato:

tre esami superati senza rifiuti: il punteggio graduatoria: 700 + somma dei voti ottenuti nei test,

punteggio graduatoria: tre esami superati con un rifiuto: il punteggio graduatoria: 600 + somma dei voti ottenuti nei test,

punteggio graduatoria: tre esami superati con due rifiuti: il punteggio graduatoria: 500 + somma dei voti ottenuti nei test,

punteggio graduatoria: tre esami superati con tre rifiuti: il punteggio graduatoria: 400 + somma dei voti ottenuti nei test,

punteggio graduatoria: due esami superati senza rifiuti: il punteggio graduatoria: 300 + somma dei voti ottenuti nei test superati,

punteggio graduatoria: due esami superati con un rifiuto: il punteggio graduatoria: 200 + somma dei voti ottenuti nei test superati,

punteggio graduatoria: un esame superato senza rifiuti: il punteggio graduatoria: 100 + voto dell’esame

punteggio graduatoria: due esami con almeno 18/30 entrambi rifiutati: il punteggio graduatoria: somma dei voti dei due esami,

punteggio graduatoria: un esame con almeno 18/30 rifiutato: il punteggio graduatoria: voto dell’esame.

Si ricorda che il recupero dei punteggi rifiutati può far salire di fascia e quindi migliorare il posizionamento in graduatoria.