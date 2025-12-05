Solo tra il 10% e 15% dei neo studenti di Medicina ha superato gli esami del semestre filtro, questo quanto di può osservare dei risultati dei primi esami svolti a novembre. Male soprattutto le prove di Fisica. Gli studenti potranno riprovare a dare l’esame il 10 dicembre, ma la percentuale di promossi rimane scoraggiante e al di sotto le aspettative. Tutti sperano nel secondo appello con la possibilità di migliorare, am se i risultati dovessero essere sempre gli stessi si potrebbe verificare il rischio che il numero di studenti ammessi a Medicina possa essere inferiore ai posti disponibili.

I dati raccolti dagli atenei

A raccogliere i dati dei diversi atenei il Corriere della Sera. I numero sono scoraggianti: alla Statale di Milano ha passato l’esame di Fisica soltanto il 12 per cento, Chimica il 24 e Biologia il 30. A Pavia è andata un po’ meglio: Fisica 15,5, Chimica 34,7 e Biologia 42,6. Numeri in linea con quanto è successo a Bologna, e a Palermo (Fisica 14 per cento, Chimica 30 e Biologia 45). I risultati peggiorano a Bari, dove a prendere almeno 18 in Fisica è stato il 10 per cento (218 studenti su 2124). Come a Catania, uno dei due atenei finiti al centro delle polemiche per alcune foto dei quiz postate da uno studente: solo il 9,4 per cento ha passato Fisica, il 20 Chimica, il 33,8 Biologia. Alla Federico II di Napoli, altro ateneo dove sono circolate immagini dei testi, solo il 10 per cento avrebbe superato Fisica, Chimica 23,9, Biologia, 37. A Padova si registra il 14,2 per Fisica, il 26 per Chimica e il 32 per Biologia. Poco meglio alla Bicocca: 17 Fisica, 30 Chimica e 36 Biologia.

Una seconda opportunità e la graduatoria finale

Per chi non fosse riuscito a superare l’esame o volesse tentare una nuova possibilità, il secondo appello si terrà il 10 dicembre. Le iscrizioni si chiuderanno domani 6 dicembre! Sarà bene tenere a mente i giorni dei risultati e la graduatoria finale: