Test Medicina 2022: a che ora escono i punteggi anonimi

Test Medicina 2022: a breve verranno pubblicati i punteggi anonimi. Le indicazioni sull'orario e le altre informazioni utili.

Test Medicina 2022: alle porte un passaggio fondamentale per chi aspira ad indossare un camice bianco.

La giornata di domani, 14 settembre, è attesa sin dallo scorso 6 settembre, momento in cui è stata svolta la prova d’ingresso. Domani, infatti, tutti coloro che hanno sostenuto il test vedranno pubblicati i punteggi, in forma anonima. Ma a partire da che ora si potranno consultare sulla propria sezione riservata su Universitaly?

Test Medicina 2022: quando escono i punteggi anonimi?

L’orario esatto è incerto ma, ad ogni modo, i punteggi anonimi sono attesi entro le prime ore della mattinata. L’anno scorso sono stati resi disponibili dopo le 10:00 del mattino, l’anno prima erano già presenti dalle 9.

Una volta usciti, però, bisognerà ricordare come, per l’appunto, i risultati siano anonimi: servirà dunque ricordare il codice alfanumerico presente sulla propria scheda anagrafica, così da risalire al proprio punteggio. Consultandoli, si potrà in breve farsi un’idea di quale sia il punteggio minimo per risultare ammessi: bisognerà anche aspettare che vengano riconosciute erronee quelle domande che sono state segnalate in fase di test lo scorso 6 settembre.

Una volta rilevato il proprio punteggio, il prossimo atteso step avverrà il 23 settembre: momento nel quale verranno pubblicati gli elaborati di ciascun candidato. Ma il momento per il quale gli aspiranti candidati alle facoltà di Medicina di tutta Italia fremono arriverà, senza dubbio, il prossimo 29 settembre: saranno pubblicate quel giorno, infatti, le graduatorie degli ammessi, che potranno procedere immediatamente con immatricolazione e pagamento dell’iscrizione, e degli idonei; a quest’ultimi resterà da attendere almeno fino al prossimo 7 ottobre, momento nel quale partiranno gli scorrimenti.