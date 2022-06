Test medicina, due quesiti riconosciuti come errori: ammessi circa 200 candidati

Test Medicina 2021: un nuovo ricorso è stato vinto da alcuni studenti e il Consiglio di Stato ha disposto l'immatricolazione in sovrannumero per circa 200 studenti.

Test Medicina: nuovo aggiornamento sulla prova di ammissione alla facoltà di Medicina dell’anno 2021. Infatti, secondo quanto riportato, altri due errori sarebbero stati riscontrati tra i quesiti del test di Medicina 2021. Questo risultato è stato ottenuto dopo il ricorso di 96 candidati per verificare l’effettiva correttezza delle domande.

I quesiti in questione sarebbero il 10 e il 21, e l’ultima parola è spettata all’Istituto Superiore di Sanità, il quale è stato incaricato dal Consiglio di Stato di portare a termine la fase di verifica necessaria successivamente al ricorso dei candidati.

Adesso, circa 200 aspiranti medici che hanno sostenuto il test di Medicina lo scorso anno e sono risultati bocciati, potranno immatricolarsi dato che è stato accertato l’errore dei quesiti citati. Infatti, il ricorso in questione non è l’unico che è stato presentato e il Consiglio di Stato dovrà disporre l’ammissione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2021/2022. Nei prossimi giorni si attenderanno possibili ulteriori aggiornamenti sulla questione, e su eventuali nuovi quesiti valutati come errati, con la conseguenza di ulteriori aspiranti medici ai quali permettere l’immatricolazione con un anno di ritardo.