UNICT – Scuola di specializzazione Farmacia ospedaliera: online bando 2022/23

Online il bando di ammissione alla scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera per l'anno accademico 2022/23: ecco cosa occorre sapere.

Anche quest’anno è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Università degli Studi di Catania il bando di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera per l’anno accademico 2022/23. Questo è riservato ai laureati “non medici”. I posti disponibili sono 6.

I titoli richiesti

Il concorso è per titoli e per esami. Di fatto può parteciparvi soltanto chi è in possesso di uno dei titoli qui di seguito indicati:

diploma di laurea specialistica in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe 14/S);

diploma di laura magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe LM-13);

diplomi di laurea vecchio ordinamento in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche;

abilitazione all’esercizio della professione di farmacista.

Domanda di partecipazione

Chi punta a partecipare al concorso è tenuto a presentare la domanda esclusivamente online, attraverso il Portale Studenti. Inoltre risulterà necessario procedere con il pagamento della tassa dall’importo di 30 euro, ma entro e non oltre le ore 12:00 del 14 settembre 2022.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il bando in formato integrale.