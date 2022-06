Università, cambia il test di Medicina: tutte le novità

Previsti per il 6 settembre i test di medicina. Meno quesiti di cultura generale e per l'anno 2023/2024 saranno previsti i Tolc del Cisia.

Novità per gli aspiranti studenti in medicina: cambia la struttura dei test d’ingresso a medicina. A stabilirlo è stato il nuovo decreto firmato dalla ministra Cristina Messa e saranno articolate nel seguente modo: meno domande di cultura generale e di logica per lasciare più spazio ai quesiti di biologia, chimica, fisica e matematica.

Confermati i 60 quesiti ma con un’articolazione diversa:

4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite durante il percorso di studi;

5 di logica e risoluzione di problemi;

23 di biologia;

15 di chimica;

13 di matematica e fisica.

Le date previste per lo svolgimento delle prove sono martedì 6 settembre per medicina e odontoiatria, giovedì 8 settembre per veterinaria, giovedì 15 settembre per professioni sanitarie. Martedì 13 settembre saranno svolti i test in medicina e odontoiatria in lingua inglese.

Posti disponibili e punteggio

Per il 2022 non si ha ancora la certezza dei posti disponibili ma è stato confermato la soglia minima oltre la quale non scendere, 14.500. Nessuna variazione per le norme di attribuzione del punteggio: 90 punti è il massimo e i seguenti criteri di correzione sono:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

– 0,4 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta non data.

Tolc del Cisia previsti per l’anno 2023/2024

Dall’anno prossimo (2023/2024) gli studenti che aspireranno ad iscriversi a medicina potranno già provare i test di ammissione a partire dal quarto superiore grazie alla nuova modalità prevista, ovvero quella dei Tolc del Cisia. I quiz saranno ripetibili per due volte l’anno e i punteggi ottenuti tra il quarto e il quinto superiore saranno addizionati per permettere al candidato di partecipare ai test d’ammissione del corso di laurea che gli interessa.