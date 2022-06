Test ammissione specializzazioni mediche: il bando MUR con i dettagli

Test ammissione 2022 per le Scuole specializzazione di area sanitaria: annunciate le date, e non solo. Di seguito le informazioni, estrapolate dal bando MUR.

Test ammissione specializzazioni mediche: il Ministero dell’Università ha comunicato la data per il 2022. Secondo quanto esplicitato nel bando, la prova nazionale per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria si svolgerà martedì 26 luglio 2022, mentre l’inizio dell’anno accademico per gli ammessi è fissato per il prossimo 1 novembre.

A definire la data è stato il Secreto n. 909 del 27 maggio 2022 del Direttore della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, pubblicato sia all’interno del sito del MUR che su Universitaly.it. Di seguito le informazioni più utili per gli interessati.

I posti disponibili

Al concorso possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d’esame, cioè entro venerdì 15 luglio 2022.

Per quanto riguarda i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata, però, questi non sono attualmente visibili: saranno indicati con uno o più successivi provvedimenti integrativi del bando.

Test ammissione: l’iscrizione

Sarà possibile effettuare la prima parte di iscrizione al concorso, esclusivamente in modalità online, accedendo al portale Universitaly a partire da martedì 31 maggio 2022 e fino alle ore 15.00 di giovedì 9 giugno 2022.

Inoltre, si potrà procedere al pagamento del contributo di iscrizione al concorso e al caricamento della ricevuta nell’apposita sezione della procedura online fino a lunedì 20 giugno 2022 (compreso).

La prova d’esame

Il test ammissione per le Scuole di specializzazione in Medicina sarà la stessa in tutto il territorio nazionale e si svolgerà in modalità informatica.

Inoltre, il test ammissione consisterà in una prova scritta con 140 quesiti a risposta multipla, ciascuno con cinque possibili risposte, da risolvere in un tempo massimo di tre ore e mezza, cioè 210 minuti. Le domande riguarderanno argomenti caratterizzanti il corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e argomenti legati ai settori scientifico disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola.