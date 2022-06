Test Architettura 2022, online Decreto: info su date e prova

Test Architettura 2022: pubblicato apposito Decreto Ministeriale. Indicati, di conseguenza, i dettagli sulla prova, e non solo. Di seguito le informazioni utili.

Test Architettura 2022: la prova d’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale per la formazione di architetto non sono poi così lontane. Per tale ragione, sul sito ufficiale del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), è stato recentemente reso pubblico il Decreto Ministeriale n. 473, contenente le indicazioni generali per la definizione dei bandi da parte delle singole Università, oltre che per le modalità di svolgimento della prova. Cosa indica il testo? Ecco i dettagli.

Test Architettura 2022: i dettagli

In primo luogo, come già anticipato, le date delle prove verranno scelte dai singoli atenei, ma ad un patto: dovranno terminare tutte entro il 23 settembre 2022.

All’interno dei singoli bandi forniti da ciascuna università, verranno esplicitate anche le singole modalità di partecipazione e quelle di svolgimento del test. A queste ultime informazioni, si accosterà anche l’indicazione dei posti messi a disposizione.

Dove trovare i bandi?

Prendendo in considerazione le indicazioni presenti nel Decreto Ministeriale n. 473, gli atenei di tutta Italia predisporranno i bandi. Ma dove consultarli?

Si precisa che ciascun bando verrà pubblicato all’interno del sito ufficiale del rispettivo ateneo.

La prova: cosa dice il Decreto?

Resta da chiedersi cosa occorrerà aspettarsi dal nuovo test Architettura 2022. In primo luogo, secondo quanto esplicitato dal Decreto della MinistrA dell’Università e della Ricerca Messa, la prova scritta sarà identica per tutte le università, dunque per tutti i candidati.

Conterà 50 quesiti, ciascuno con 5 possibili risposte, relativi a:

comprensione del testo : 10 domande;

: 10 domande; conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale : 10 domande;

: 10 domande; ragionamento logico : 10 domande;

: 10 domande; disegno e rappresentazione : 10 domande;

: 10 domande; fisica e matematica: 10 domande.

La durata massima fissata per la prova è di 100 minuti.

I criteri di valutazione

La valutazione della prova seguirà precisi parametri, che determineranno il punteggio totale di ciascun candidato. Ecco i criteri che verranno utilizzati:

attribuito 1 punto per ciascuna risposta esatta;

– 0,25 punti per ogni risposta errata;

0 punti, infine, per ciascuna risposta omessa.

I posti

Si esplicita, infine, che i posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea destinati ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE, oltre che ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero, verranno “ripartiti tra le università con successivo Decreto Ministeriale“.