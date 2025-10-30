Concorso docenti PNRR 3: Con la chiusura della fase di presentazione delle domande, il Concorso docenti PNRR 3 2025 entra nella sua seconda e più importante fase: la prova scritta.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) pubblicherà a breve le date nazionali, all’interno delle quali ciascun Ufficio Scolastico Regionale (USR) convocherà i candidati. Le convocazioni dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della prova.

Secondo le prime informazioni, l’Università RomaTre – incaricata della redazione dei quesiti – dovrà completare i lavori entro il 31 ottobre 2025, mentre la rilevazione delle aule informatiche resterà aperta fino al 3 novembre. È dunque plausibile che le prove si svolgano tra fine novembre e dicembre 2025.

Dove e come si svolgerà la prova scritta

La prova scritta del Concorso docenti PNRR 3 2025 si svolgerà nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno.

Le sedi verranno comunicate dagli USR con apposito avviso almeno 15 giorni prima della data prevista.

La prova sarà computer-based, durerà 100 minuti e comprenderà 50 quesiti a risposta multipla così suddivisi:

40 domande su ambiti pedagogici, psicopedagogici e metodologico-didattici;

5 domande di inglese (livello B2);

5 domande sulle competenze digitali.

Il punteggio minimo per superare la prova è 70/100. Solo chi raggiunge tale soglia e rientra nel triplo dei posti a bando potrà accedere alla prova orale.

Ausili, tempi aggiuntivi e norme di sicurezza

I candidati con disabilità o DSA possono richiedere ausili e tempi aggiuntivi, strumenti compensativi o il differimento della prova in caso di gravidanza o allattamento.

Durante la prova sarà obbligatorio presentare documento di identità e codice fiscale e consegnare cellulari, tablet o dispositivi elettronici ai vigilanti, come previsto dalle istruzioni ministeriali.

Convocazioni ed esiti della prova

L’avviso generale di convocazione sarà pubblicato sul sito dell’USR di riferimento, mentre la lettera personale di convocazione sarà disponibile nella propria area riservata della piattaforma “Concorsi e procedure selettive” del MIM.

L’esito della prova sarà visibile immediatamente al termine della sessione, con il punteggio riportato sullo schermo di ciascun candidato.