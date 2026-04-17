Graduatorie ATA 24 mesi: Le Graduatorie ATA 24 mesi rappresentano uno dei principali strumenti di accesso al lavoro nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Si tratta di graduatorie aggiornate annualmente e utilizzate dagli Uffici Scolastici per le immissioni in ruolo e per l’assegnazione delle supplenze annuali. Per il prossimo anno scolastico 2026-2027 arrivano nuove indicazioni ufficiali dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), che definisce tempi e modalità di presentazione delle domande.

Bandi degli USR e pubblicazione delle procedure

Secondo quanto stabilito, i bandi saranno pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) di tutte le regioni italiane, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d’Aosta. Gli avvisi saranno resi disponibili sui siti istituzionali degli USR e anche sul portale nazionale InPA, che fungerà da punto di accesso unico per le procedure concorsuali. La pubblicazione dei bandi dovrà avvenire entro e non oltre il 21 aprile 2026, garantendo così un calendario uniforme su tutto il territorio nazionale.

Graduatorie ATA 24 mesi: Scadenze per la presentazione delle domande

Per quanto riguarda la presentazione delle domande relative alle Graduatorie ATA 24 mesi, il Ministero ha indicato un periodo preciso: le istanze potranno essere inoltrate dal 28 aprile al 19 maggio 2026. La procedura sarà completamente telematica e dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma “Istanze OnLine (POLIS)” del Ministero oppure tramite il collegamento diretto presente sul portale InPA.

Modalità di invio e obbligo telematico

Il Ministero ribadisce che l’intero processo si svolgerà in modalità esclusivamente digitale, a garanzia di trasparenza e tracciabilità. Non saranno ammesse modalità alternative di invio: la presentazione telematica è obbligatoria e il mancato rispetto delle procedure comporterà l’esclusione dalla selezione.

Graduatorie ATA 24 mesi: Il valore delle graduatorie nel sistema scolastico

Le Graduatorie ATA 24 mesi costituiscono un canale fondamentale per l’accesso ai ruoli del personale scolastico, in particolare per i profili delle ex aree A e B, tra cui collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici e operatori dei servizi scolastici. Le graduatorie vengono aggiornate annualmente e sono utilizzate sia per le immissioni in ruolo sia per le supplenze annuali.

Graduatorie ATA 24 mesi: Sintesi delle scadenze

In sintesi, il calendario è già definito: entro il 21 aprile la pubblicazione dei bandi, dal 28 aprile al 19 maggio l’apertura delle domande online. Un passaggio importante per chi intende partecipare alle Graduatorie ATA 24 mesi e accedere alle opportunità lavorative nel settore scolastico per il 2026-2027.