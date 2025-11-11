Esame di maturità 2025: Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto il calendario ufficiale e le modalità di presentazione delle domande per l’Esame di maturità 2025/2026, con indicazioni specifiche per studenti interni, esterni e per casi particolari di rinvio o ritiro.

Studenti interni: scadenze e adempimenti

Gli studenti dell’ultima classe devono presentare la domanda di ammissione all’Esame di maturità 2025 entro il 12 dicembre 2025.

Per gli studenti della penultima classe che richiedono l’abbreviazione per merito, la scadenza è fissata al 2 febbraio 2026: Le domande devono essere presentate direttamente al dirigente scolastico o al coordinatore didattico dell’istituto frequentato, gli studenti devono effettuare il versamento della tassa per esami secondo le istruzioni fornite dalla scuola.

Esame di maturità 2025, candidati esterni: termini e modalità

I candidati esterni possono inviare la domanda di partecipazione all’Esame di maturità 2025 dal 12 novembre al 12 dicembre 2025.

Eventuali domande tardive possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali solo in presenza di gravi e documentati motivi, purché pervenute entro il 2 febbraio 2026. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2026 hanno la possibilità di presentare l’istanza di partecipazione come candidati esterni entro il 24 marzo 2026.

La domanda deve essere inviata all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente tramite la procedura informatizzata disponibile sul portale del Ministero, corredata delle dichiarazioni sostitutive richieste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Il pagamento della tassa per esami è obbligatorio al momento della presentazione e può essere effettuato tramite il sistema Pago in rete oppure tramite bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura online.

Modalità di pagamento della tassa e conferma della domanda

Sia per gli studenti interni sia per i candidati esterni, il pagamento della tassa è condizione necessaria per l’accettazione della domanda: La conferma della domanda di partecipazione viene gestita dall’istituzione scolastica o dall’Ufficio scolastico regionale, a seconda della categoria del candidato.

Consigli pratici per i candidati