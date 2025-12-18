Natale a Catania: dal 18 al 22 dicembre sarà possibile partecipare ad una serie di appuntamenti promossi dal Comune. Inizierà il ‘”Natale a Catania”, un’iniziativa che accenderà la città in ogni suo angolo, sottolineando l’importanza della tradizione, condivisione e della cultura popolare.

Il programma di oggi, giovedì 18 dicembre

Per la giornata di oggi, giovedì 18 dicembre, ”Natale a Catania” ha promosso quattro diversi appuntamenti:

Alle ore 18 , grazie all’associazione I Fiati APS , avrà luogo “Note di luce – La magia del Natale in musica”, in Piazza Duomo e Corso Italia.

, grazie , avrà luogo “Note di luce – La magia del Natale in musica”, in Nella Chiesa Santa Maria di Gesù, sempre alle 18, sarà presente il gruppo musicale I Beddi con il loro spettacolo intitolato “Sona sona ciaramedda – Novene e canti del Natale siciliano” e la zampogna del maestro Giampaolo Nunzio , a cura dell’ associazione Il Tamburo di Aci .

sarà presente con il loro spettacolo intitolato “Sona sona ciaramedda – Novene e canti del Natale siciliano” e la zampogna del maestro , a cura dell’ . Alle ore 19 la magia proseguirà in via San Luca Evangelista a San Giovanni Galermo, l’associazione culturale Zo mette in scena lo spettacolo multidisciplinare del progetto “I codici della strada”, nell’ambito di Palcoscenico Catania .

in a San Giovanni Galermo, mette in scena lo spettacolo multidisciplinare del progetto “I codici della strada”, nell’ambito di . Alle ore 20 si terrà il concerto “Sacre Armonie: da Bach alla Nuvena”, nella Chiesa del Sacro Cuore a Barriera, il concerto con l’Orchestra della Camerata Strumentale Siciliana e il Coro della Camerata Polifonica Siciliana.

Natale a Catania: venerdì 19 dicembre

Venerdì 19 dicembre, alle ore 19, grazie alla cura dell’associazione Pizzifolk, Piazza Duomo diventerà protagonista di un variegato mix di emozioni: coreografie, sia tradizioni che moderne, esibizioni di diversi e molteplici Babbi Natale, balli, animazioni per i bambini, tarantelle e così via! Una serata da non perdere.

Sabato 20 dicembre

La giornata di sabato 20 dicembre è di certo da non sottovalutare, a partire dalla mattina, precisamente alle 9.30, avrà luogo un itinerario chiamato ”Camminando per Catania per le vie del Natale” a cura dell’associazione Un Battito e un Respiro.

l’Itinerario promosso da ”Natale a Catania” inizierà a Piazza Duomo per poi proseguire verso Piazza Mazzini, Via Crociferi e Piazza Università, alla scoperta del centro storico e dei mercatini natalizi.

Verso sera avranno luogo diversi appuntamenti:

Alle ore 19 , n, Concerto di Natale della Freedom Orchestra , a cura dell’ associazione Freedom, all’interno della Chiesa della Mercede di via Caronda

, n, , a cura dell’ all’interno della di via Caronda Alle ore 20 , tre appuntamenti in contemporanea: nella Chiesa S. Nicolò l’Arena , “Mitoff Natale – La Sicilia e il Natale dei Miti”, a cura dell’ associazione Esclarmonde ; nella Chiesa Santa Maria della Consolazione al Borgo , “La notti di Natali”, a cura dell’ associazione Amici della Musica ; nella Chiesa Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine in viale Vittorio Veneto, il musical “La Bella e la Bestia” con Babbo Natale, a cura di Srl Event4art .

, tre appuntamenti in contemporanea:

Natale a Catania: domenica 21 e lunedì 22 dicembre

Domenica 21 dicembre, alle ore 18, la compagnia teatrale Thalia e l’animazione itinerante dell’associazione AreaSud daranno vita allo spettacolo “Il Natale dei pupari e degli zampognari”, all’interno della Chiesa S. Nicolò l’Arena.

Sempre alle 18, a cura dell’associazione Gergent, vi sarà il Concerto “Armonie di Natale”, in Piazza Università.

Alle ore 19, nella Chiesa S. Giorgio e Dionisi di via Acquicella, , a cura dell’associazione True Colors Events verrà presentato lo spettacolo “A magia do Natali”

Alle ore 20.30, la Chiesa Santa Maria di Gesù ospita l’associazione Arte e Musica che presenterà il proprio Concerto di Natale.

Alle ore 18 di Lunedì 22 dicembre, chiuderà ”Natale a Catania, con i canti tradizionali siciliani de “La Nuvena di Natali”, a cura di Fabaria Folk APS, in piazza Stesicoro.