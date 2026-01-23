Posizioni economiche ATA: La Direzione generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per il personale scolastico ha pubblicato l’Avviso ufficiale con il calendario delle prove finali per l’attribuzione delle posizioni economiche ATA. Le informazioni sono state diffuse anche da Cisl Scuola.

Le prove rappresentano un passaggio fondamentale per il personale ATA che aspira al riconoscimento delle posizioni economiche previste dal contratto.

Date delle prove per le posizioni economiche ATA

Le prove scritte si svolgeranno nel periodo compreso tra il 23 e il 27 febbraio 2026, secondo il calendario dettagliato riportato nell’Avviso ministeriale.

I candidati potranno consultare la propria convocazione individuale accedendo all’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, dove sarà disponibile il file PDF con data, orario e indicazioni operative.

Calendario delle prove scritte per profilo professionale

Di seguito il calendario ufficiale delle prove per le posizioni economiche ATA, suddiviso per profilo:

23 febbraio 2026

Ore 09:00 – Operatore dei servizi agrari

Ore 14:30 – Collaboratore scolastico (primo turno)

24 febbraio 2026

Ore 14:30 – Collaboratore scolastico (secondo turno)

25 febbraio 2026

Ore 14:30 – Assistente tecnico (prima posizione economica)

26 febbraio 2026

Ore 14:30 – Assistente tecnico (seconda posizione economica)

27 febbraio 2026

Ore 09:00 – Cuoco, Guardarobiere, Infermiere e Assistente amministrativo (prima posizione economica)

Ore 14:30 – Assistente amministrativo (seconda posizione economica)

Orari di convocazione e identificazione dei candidati

Per consentire le operazioni di riconoscimento, i candidati dovranno presentarsi:

dalle ore 08:00 per le prove del turno mattutino dalle ore 13:30 per le prove del turno pomeridiano

Il rispetto degli orari indicati è fondamentale per poter accedere alla prova.

Sede d’esame: dove si svolgono le prove

La prova si svolgerà nella provincia in cui il candidato presta servizio nell’anno scolastico 2025/2026. Le sedi d’esame saranno individuate dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali (USR).

Almeno venti giorni prima della data della prova, gli USR pubblicheranno sui propri siti istituzionali:

l’ubicazione esatta delle sedi d’esame

l’elenco dei candidati ammessi

la suddivisione nei turni

Convocazioni ufficiali e valore di notifica

Ogni aspirante potrà scaricare la convocazione individuale in formato PDF accedendo alla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, seguendo il percorso:

Argomenti e Servizi Servizi lettera P Piattaforma Concorsi e Procedure selettive Graduatorie

L’Avviso e la convocazione pubblicata sulla piattaforma hanno valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti.

Documenti obbligatori e regole di partecipazione

Per sostenere la prova relativa alle posizioni economiche ATA, i candidati devono presentare:

un documento di riconoscimento valido

il codice fiscale

L’assenza nel giorno e nell’orario stabiliti comporta l’esclusione immediata dalla procedura, anche in caso di forza maggiore o evento imprevisto.