Il Black Friday 2025 si avvicina e milioni di italiani sono pronti a cogliere le migliori occasioni dell’anno su elettronica, moda, viaggi, elettrodomestici e molto altro. L’evento si terrà venerdì 28 novembre 2025, ma le promozioni non si limiteranno a quella data: molti negozi online e fisici daranno il via agli sconti già nei giorni precedenti, proseguendo poi fino al Cyber Monday 2025, previsto per lunedì 1° dicembre.

Quella che una volta era una sola giornata di shopping è ormai diventata una settimana intera di offerte, conosciuta come Black Week, che segna anche l’inizio ufficiale della stagione natalizia.

Il calendario del Black Friday 2025: Black Week e Cyber Monday

Le promozioni del Black Friday 2025 in Italia si articolano in diverse fasi:

Black Week (dal 24 al 28 novembre): molte catene e-commerce e grandi marchi anticipano gli sconti, consentendo di acquistare con calma e risparmiare prima del picco di venerdì.

molte catene e-commerce e grandi marchi anticipano gli sconti, consentendo di acquistare con calma e risparmiare prima del picco di venerdì. Black Friday (28 novembre 2025): la giornata principale con le offerte più aggressive dell’anno, spesso anche con promozioni “flash” e quantità limitate.

la giornata principale con le offerte più aggressive dell’anno, spesso anche con promozioni “flash” e quantità limitate. Cyber Monday (1° dicembre 2025): dedicato in particolare alla tecnologia e ai prodotti digitali, rappresenta la chiusura ideale del periodo di shopping scontato.

Sapere quando c’è il Black Friday 2025 permette di pianificare in anticipo i propri acquisti e confrontare i prezzi in modo consapevole, evitando truffe o acquisti impulsivi.

Le migliori categorie per le offerte Black Friday 2025 in Italia

Ogni anno, le offerte del Black Friday abbracciano settori sempre più ampi:

Elettronica e tecnologia – smartphone, notebook, TV e accessori smart sono i prodotti più scontati e ricercati. Moda e accessori – abbigliamento, borse e scarpe dei grandi brand con ribassi fino al 70%. Casa ed elettrodomestici – dai piccoli elettrodomestici ai mobili d’arredo, occasione perfetta per rinnovare gli ambienti. Viaggi e tempo libero – pacchetti vacanza, voli low cost e offerte hotel dedicate al Black Friday. Cosmetica e beauty – profumi, skincare e make-up con promozioni esclusive online e in store.

Sicurezza negli acquisti online: come evitare truffe durante il Black Friday

Il boom di acquisti online comporta anche rischi. Per vivere un Black Friday 2025 sicuro è importante:

acquistare solo da siti affidabili con connessione protetta https;

con connessione protetta https; diffidare da email sospette o sconti eccessivamente vantaggiosi;

o sconti eccessivamente vantaggiosi; controllare le politiche di reso e garanzia prima di completare un ordine.

Prepararsi con una lista dei desideri e confrontare le offerte con anticipo permette di individuare le vere occasioni e risparmiare davvero.