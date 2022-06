Test Medicina 2022, dal calendario agli argomenti della prova: tutte le info

Test medicina 2022: calendario, date, prove e gradutorie. Di seguito tutte le info utili per prepararsi al meglio ad affrontare il test.

Test Medicina 2022: per potersi iscrivere al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è necessario superare il test d’ingresso, cioè una prova complessa composta da 60 domande a risposta multipla da completare in 100 minuti. La prova ha svolgimento contemporaneo in tutte le università statali italiane, mentre quelle private detengono uno svolgimento differente a discrezione del privato stesso, ma durante tutto l’anno accademico.

Il test ministeriale dunque si svolgerà lo stesso giorno in tuta Italia, ecco le date per quest’anno, già disponibili dal 7 marzo:

6 settembre: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria;

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria; 8 settembre: Veterinaria;

Veterinaria; 13 settembre: IMAT (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria in inglese);

IMAT (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria in inglese); 15 settembre: Professioni sanitarie;

Il bando

All’interno del bando trasmesso dal Miur, che sarà pubblicato entro il mese di giungo, saranno presenti tutte le specifiche quali:

modalità d’iscrizione e scadenze;

argomenti e domande della prova;

il funzionamento della graduatoria;

tutte le informazioni per affrontare la prova.

Inoltre, nei bandi degli atenei ci saranno specificate tutte le indicazioni per completare l’iscrizione al test medicina, le scadenze e le istruzioni per pagare il bollettino del contributo per la prova.

Quando effettuare l’iscrizione

Questo primo passaggio deve essere effettuato sul portale del Miur ” Universitaly“, in cui sarà necessario specificare in quale sede ci si recherà per svolgere la prova secondo gli atenei messi in preferenza durante la domanda. Successivamente a questo passaggio è necessario che il candidato segui gli ulteriori passaggi da fare, specificati nel bando specifico dell’università dove si vuole svolgere il test.

Gli argomenti del test

Gli argomenti del test avranno questa suddivisione:

dodici (12) quesiti di cultura generale (che però nel 2022 verranno ridimensionate);

dieci (10) di ragionamento logico;

diciotto (18) di biologia;

dodici (12) di chimica;

otto (8) di fisica e matematica.

La tempistica sarà di 100 minuti, in cui dovranno essere risolte 60 domande, con la seguente valutazione:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

La scelta degli argomenti specifica del Miur, ogni anno subisce delle variazioni, ecco alcuni esempi degli anni precedenti:

Cultura generale e ragionamento logico: quesiti su saggi scientifici o narrativi di autori sia classici che contemporanei e problemi di natura astratta e richiedono l’uso di ragionamento logico.

Biologia: chimica dei viventi, le molecole organiche presenti negli organismi e le loro funzioni; la cellula (teoria, membrana, ciclo); bioenergetica; genetica, ereditarietà, ambiente, mutazioni e riproduzione; anatomia degli animali e dell’uomo; sistemi ed apparati dell’umano; omeostasi.

Chimica: costituzione della materia; leggi dei gas perfetti; struttura dell’atomo e sistema periodico; legami chimici; chimica inorganica; reazione chimiche e stechiometria; soluzioni; equilibri in soluzione acquosa; elementi di cinetica chimica e catalisi; ossidazione e riduzione; acidi e basi; fondamenti di chimica organica.

Fisica: misure; cinematica; dinamica; meccanica dei fluidi; termologia e termodinamica; elettrostatica ed elettrodinamica.

Matematica: insiemi numerici; algebra; funzioni; geometria; probabilità e statistica.

Quando uscirà la graduatoria

La graduatoria finale arriverà dopo qualche settimana dalla conclusione del test. Settembre sarà il mese delle rivelazioni in quanto: entro metà settembre il “CINECA“, per conto del Ministero dell’università e della ricerca, pubblicherà esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito Universitaly, nell’area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Mentre entro fine settembre i candidati potranno visionare i propri elaborati e ad Ottobre in fine sarà pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa.