Dopo la pubblicazione da parte del Ministero delle nuove procedure di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, sono disponibili anche le modalità per procedere al pagamento del contributo per la sede di Catania.

Requisiti

Per l’ammissione all’anno accademico 2025/26 è necessario possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o un titolo di studio equivalente conseguito all’estero.

Le modalità di ammissione sono stabilite dai decreti del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

Iscrizione su Universitaly

La prima cosa da fare è registrarsi sul sito ministeriale Universitaly.it a partire dal 23 giugno 2025 e al 25 luglio 2025 (ore 17).

Al momento dell’iscrizione dovrà essere indicata la sede in cui frequentare il semestre filtro insieme al corso affine scelto. Ciascuno dovrà anche indicare almeno altre 9 sedi (per un totale di 10 scelte) alternative e almeno 10 sedi preferite ai fini di una eventuale prosecuzione nel corso affine al secondo semestre.

Le attività formative del primo semestre inizieranno il 1° settembre e termineranno entro novembre 2025.

Pagamento contributo per la sede di Catania

Se su Universitaly indichi l’Università di Catania come prima scelta per la frequenza del “semestre filtro”, procedi al pagamento del contributo forfettario dall’1 al 25 luglio 2025 (ore 23:59).

Come fare domanda

Collegati al Portale studenti Smart_Edu

Accedi con le credenziali rilasciate in fase di registrazione (codice fiscale e password, CIE o Spid)

Seleziona: Immatricolazioni e test > Triennali e ciclo unico > Concorsi di ammissione e test di ingresso > Semestre Filtro Medicina e Chirurgia (LM-41) / Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46)

Inserisci il “ codice di iscrizione “ ottenuto su Universitaly

“ ottenuto su Inserisci eventuali certificazioni di disabilità

Autorizza l’accesso alla banca dati INPS (ISEEU)

Conferma la domanda

Seleziona la voce “Tasse e contributi” e procedi con il pagamento.

Per ulteriori informazioni, consulta il bando.