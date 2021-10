Terzo scorrimento Test Medicina 2021: nuovo punteggio minimo

Test Medicina 2021: reso pubblico pubblico alcuni giorni fa, è ora stato analizzato da esperti. Emerso, tra il resto, un nuovo punteggio minimo.

Test Medicina 2021: lo scorso 20 ottobre 2021 è stato pubblicato, all’interno dell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il terzo scorrimento della relativa graduatoria. Il punteggio minimo è cambiato? Di seguito tutti i dettagli a riguardo, utili a molti candidati.

Test Medicina 2021: il nuovo punteggio minimo

Si ricorda che in seguito alla pubblicazione del secondo scorrimento, risalente invece allo scorso 13 ottobre, sono stati 10.429 i candidati che hanno effettuato la tanto desiderata immatricolazione. Altri, invece, hanno confermato il proprio interesse a rimanere in graduatoria.

Ora, a distanza di due giorni dalla pubblicazione del terzo scorrimento, trapelano alcuni aggiornamenti, soprattutto in merito al punteggio minimo. Ancora una volta questo è stato aggiornato: come da previsioni, il nuovo punteggio minimo utile ad entrare in Medicina si è abbassato, seppur di poco, ed è ora 36,4. Si tratta del punteggio registrato all’Università di Catanzaro e riferito alla posizione numero 14.259 in graduatoria.

Si ricorda che prima dell’uscita del terzo scorrimento il punteggio minimo, sempre totalizzato all’Università di Catanzaro, era pari a 36,5.

E prima del primo scorrimento, pubblicato lo scorso 6 ottobre? Il punteggio, fino a quel momento, risultava ancor più alto. Si attestava, di fatto, a 36,9 ed era stato registrato presso un ateneo siciliano, ovvero l’Università di Messina.

Accesso a Medicina: i posti ancora disponibili

Gli esperti di AlphaTest, grazie ad un’apposita analisi del terzo scorrimento, indicano che all’Università degli Studi di Catania rimane ancora l’1% di posti a disposizione per Medicina. Al contrario, tra gli atenei con ancora un tasso rilevante di posti in gioco, spiccano:

Università Molise: 55%;

Università Basilicata: 45%;

Università di Bari (sede Taranto): 42%

Terzo scorrimento: altre informazioni

Secondo gli stessi esperti, i candidati assegnati al terzo scorrimento di graduatoria ammontano a 137 mentre i prenotati sono 1991.

Il quarto scorrimento

Gli scorrimenti non sono finiti: la pubblicazione del quarto, sempre all’interno del portale Universitaly, è attesa per il prossimo 27 ottobre 2021.