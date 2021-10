Test Medicina 2021: pubblicato il terzo scorrimento

Test Medicina 2021: reso finalmente pubblico il terzo scorrimento di graduatoria. I posti ancora a disposizione, tuttavia, sono ormai pochi in alcuni atenei.

Test Medicina 2021: chi lo ha affrontato ha imparato a tenere a mente le date più importanti, quelle delle pubblicazioni da non perdere. Il 20 ottobre era per certo una di queste. Di fatto, è appena stato pubblicato il terzo scorrimento di graduatoria. Dove trovarlo e cosa aspettarsi? Di seguito tutte le informazioni utili.

Terzo scorrimento Test Medicina 2021: dove è visibile

Dopo il secondo scorrimento, a livello nazionale, ben 10.429 candidati hanno proceduto con l’immatricolazione. Chi, al contrario, ha scelto di confermare ancora una volta il proprio interesse a restare in graduatoria dove potrà ora scovare il terzo scorrimento?

Questo è da poco visibile all’interno dell’area riservata a ciascun studente su Universitaly, l’ormai celebre portale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Qui, rispettivamente il 6 ed il 13 ottobre, erano stati messi a disposizione degli interessati anche il primo ed il secondo scorrimento. Ancor prima, il 28 settembre 2021, era stata la volta della graduatoria nominativa nazionale.

Test Medicina 2021: ultime informazioni su punteggio minimo e posti disponibili

A distanza di qualche ora dall’uscita del terzo scorrimento dovrebbero arrivare gli aggiornamenti sul punteggio minimo e sul numero di posti ancora disponibili presso le varie università della Penisola. A tal proposito andrà ricordato che l’Università degli studi di Catania ha quasi esaurito i posti a disposizione: secondo le ultime informazioni riportate da AlphaTest, qui resterebbe solo l’1% di questi. Presso l’ateneo di Trento, poi, non vi è più alcun posto.

E in merito al punteggio minimo per entrare in Medicina? In seguito alla pubblicazione del secondo scorrimento e la relativa nuova analisi, quello aggiornato è pari a 36,5: è stato registrato all’Università di Catanzaro.

Come da previsioni, con lo scorrere delle settimane ed il susseguirsi delle pubblicazioni legate al Test Medicina 2021, tale punteggio è irrimediabilmente cambiato. Di fatto, prima del 6 ottobre e dell’uscita del primo scorrimento, questo era 36,9 e registrato presso l’ateneo di Messina.