Terzo scorrimento test medicina 2021: a che ora esce? Questa è la domanda più gettonata degli ultimi giorni in vista della pubblicazione di domani.

Terzo scorrimento Test Medicina 2021? A che ora esce la graduatoria con le nuove liste degli ammessi? Infatti, nella giornata di domani è attesa la nuova graduatoria con i nuovi candidati ammessi alla facoltà di Medicina e Chirurgia. La pubblicazione avverrà, come per i precedenti, sul portale Universitaly.

Gli interessati (candidati prenotati) a rimanere in graduatoria, ostinati ad attendere gli altri scorrimento, hanno confermato il proprio interesse a riguardo tramite l’ormai celebre piattaforma Universitaly. Per farlo c’era tempo fino alle ore 12:00 del quinto giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria di scorrimento. Adesso questi stessi partecipanti si staranno chiedendo a che ora uscirà, di preciso, il secondo scorrimento legato alla prova di Medicina tenutasi quest’anno.

Terzo scorrimento Test Medicina 2021: ipotesi orario pubblicazione

Come per le altre pubblicazioni, non si conosce un orario preciso ma ci sono solamente delle ipotesi su quale sarà. Di fatto, si sa che nel 2020 il terzo scorrimento è stato reso pubblico intorno alle ore 9:30, sempre online sulla piattaforma Universitaly: un dato, questo, che i candidati dovranno tenere in considerazione e che risulterà utile per orientarsi e tenersi pronti.

Non si può escludere quindi che l’orario di pubblicazione potrebbe essere lo stesso dello scorso anno per l’uscita del terzo scorrimento del Test di Medicina 2021. Tuttavia, per averne la certezza bisognerà attendere ancora qualche ora.

Come è cambiato il punteggio rispetto al primo scorrimento

Prima del 6 ottobre, data di uscita del primo scorrimento, il punteggio minimo era di 36,9 registrato in un’università siciliane, nello specifico all’università di Messina. Successivamente alla pubblicazione del primo scorrimento, il punteggio minimo è sceso e a 36,5 registrato ancora all’Università di Messina.

Anche i punteggi minimi per ateneo hanno subito dei cambiamenti. Quello dell’Università degli Studi di Catania è di 38,4, uguale a quello riportato dall’Università di Salerno. Si ricorda anche che l’ateneo del capoluogo etneo, dopo il primo scorrimento, presenta soltanto il 3% dei posti ancora disponibili.