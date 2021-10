Test Medicina 2021, Consulcesi: “Oltre 1 su 6 non ce l’ha fatta”

Test Medicina 2021: rispetto allo scorso anno più iscrizioni e posti disponibili. Eppure, secondoo Consulcesi, tanti non sono riusciti a realizzare i proprio sogno.

Test Medicina 2021: anche quest’anno la prova è stata accompagnata da dubbi, errori, e polemiche. Di fatto, le segnalazioni legate alle domande sono state molteplici e, in qualche caso, fondate.

Di fatto, nelle scorse settimane il Mur ha proceduto con l‘annullamento della domanda numero 56: di conseguenza, 1,5 punti sono stati attribuiti ad ogni candidato. Questo, tuttavia, a molti non è bastato. La pubblicazione della graduatoria nominativa nazionale, risalente allo scorso 28 settembre, ha confermato l’esclusione di moltissimi candidati.

“Oltre uno su sei non ce l’ha fatta”

“Rispetto allo scorso anno ci sono oltre 20mila iscrizioni e 2mila posti in più, nonostante questo, oltre uno su sei non ce l’ha fatta“: è quanto confermato da Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, dopo l’uscita della graduatoria in questione.

Secondo Tortorella, il sistema di selezione messo a punto sarebbe risultato “inadeguato soprattutto nei criteri di valutazione che non riescono ad ‘intercettare’ gli studenti più bravi“.

“Sono migliaia, infatti, i ragazzi che negli scorsi anni hanno tentato più volte il test– ha dichiarato il presidente Massimo Tortorella – e poi, una volta entrati, si sono laureati con il massimo dei voti“.

Test Medicina 2021: il nuovo punteggio minimo

Un’altra novità del test Medicina 2021, emersa negli scorsi giorni, riguarda il punteggio minimo. Questo, dopo la pubblicazione della graduatoria già citata, è sceso.

Già nei giorni precedenti alla pubblicazione dei risultati test Medicina, quindi prima del 28 settembre, si era ipotizzato un punteggio minimo di 37,3: un punteggio molto più basso rispetto a quello minimo del 2020, pari a 39,5.

Il nuovo punteggio minimo registrato è di 36,9 ed è stato registrato sempre all’Università di Messina. Invece, il punteggio minimo di Odontoiatria è 36,0, anche questo registrato a Messina.

Il punteggio minimo all’Unict

Il punteggio minimo per entrare a Medicina è quindi calato in tutti gli atenei quest’anno. L’ateneo a registrare il punteggio minimo più alto è Milano “Bicocca”, che con un punteggio pari a 55,6 si piazza in cima alla classifica, seguito dal 51,1 di Bologna.

L’Università degli Studi di Catania, invece, ha riportato un punteggio minimo per entrare in Medicina pari a 38,6. Quello registrato presso l’ateneo catanese è stato dunque più basso rispetto a quello degli scorsi anni: nel 2020, infatti, il punteggio minimo è stato pari a 40,5, mentre nel 2019 di 44,2.