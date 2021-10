Test Medicina 2021, scorrimento graduatoria: la data

Test medicina 2021: il primo scorrimento è tanto atteso dagli aspiranti medici e in tanti sono alla ricerca di notizie in merito alla sua data di pubblicazione.

Test Medicina 2021: la trepidazione per l’attesa della pubblicazione degli scorrimenti è evidente. Infatti, come ogni anno sono in tanti ad attendere una risposta definitiva alla loro aspirazione nel campo della medicina, almeno per quest’anno. Questo perché, dopo la pubblicazione della graduatoria e prima lista, è tempo degli scorrimenti.

Infatti, i posti disponibili sono calcolati in base al numero di persone che effettivamente si immatricolano dopo aver ottenuto la posizione necessaria. Ecco quindi quali sono i prossimi step e la data per il primo degli scorrimenti del test di medicina 2021.

Test ammissione Medicina: data primo scorrimento

Un’informazione ricercata dalla maggior parte dei partecipanti al test Medicina 2021 è senza dubbio quella relativa alla data di pubblicazione delle graduatorie. Tuttavia, dopo il rilascio della prima lista di iscritti, si pensa già al primo scorrimento e alla sua possibile data di pubblicazione.

Per quanto riguarda quest’anno, il primo scorrimento del test di medicina sarà pubblicato il 6 ottobre 2021. A partire da quel momento sarà già possibile capire quanti posti saranno ancora disponibili e quale sarà il punteggio effettivo che permette l’accesso all’immatricolazione.

Test Medicina 2021: assegnati e prenotati

Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda le diverse possibilità che hanno i candidati con status di assegnati o di prenotati. Infatti, nel primo caso si tratta di quegli studenti che hanno ottenuto un posto nell’ateneo per il quale avevano fatto domanda: per loro, non resta che immatricolarsi subito per mantenere il posto.

Invece, i prenotati sono coloro i quali possono scegliere se immatricolarsi subito nell’ateneo in cui sono individuati come prenotati o se aspettare la pubblicazione dei prossimi scorrimenti per poter provare ad accedere ad altre sedi universitarie.

Test di Medicina: come immatricolarsi?

Dal momento in cui lo studente otterrà lo status di “assegnato” con il primo scorrimento del 6 ottobre, sarà necessario eseguire la procedura di immatricolazione entro 4 giorni. Differente è la scelta che si pone per i “prenotati”, i quali dovranno scegliere se immatricolarsi in una sede differente dalla loro preferenza o aspettare per provare ad ottenere un posto nell’ateneo che avevano scelto come preferenza.

In quest’ultimo caso, bisognerà dare conferma di interesse entro 5 giorni dallo scorrimento, come sarà necessario ogni volta che si verificherà uno scorrimento.