Test Medicina 2021, punteggio minimo per ateneo: in cerca di questi dati? Di seguito l'elenco completo legato al corso in questione, suddiviso per sede.

Test Medicina 2021: punteggio minimo per ateneo? Risale soltanto a ieri mattina la pubblicazione della graduatoria nominativa nazionale che ha chiarito dubbi e comportato cambiamenti. I dati che i candidati desiderano conoscere, tuttavia, non sono finiti qui: molti saranno curiosi di conoscere i punteggi minimi per sede. Di seguito l’elenco.

Test Medicina 2021: punteggio minimo per ateneo

Risulta sempre utile ricordare che con “punteggio minimo” si fa riferimento a quello più basso perché ottenuto dal candidato che occupa l’ultima posizione in graduatoria. A questa premessa segue l’elenco, fornito da Alphatest, dei punteggi minimi relativi al corso in Medicina e registrati in ciascuna università.

Milano “Bicocca”: 55,6;

Bologna – Sede di Bologna: 51,1;

Milano: 48;

Pavia: 47,2;

Padova – Sede di Padova: 46,6;

Trento: 45,1;

HT- La Sapienza: 44,7;

Verona: 44,6;

Bologna – Sede di Forlì: 44,4;

Padova – Sede di Treviso: 44,4;

Modena e Reggio Emilia: 44;

Bologna – Sede di Ravenna: 43,8;

Brescia: 43,3;

Varese Insubria: 43,2;

Torino: 42,8;

Firenze: 42,4;

Piemonte Orientale: 41,7;

Parma: 41,5;

Trieste: 41,3;

Policlinico – La Sapienza: 41,1;

Pisa: 41;

Genova: 40,6;

Napoli “Federico II” 1: 40,3;

Andrea – La Sapienza: 40,3;

Udine: 40,2;

Bari – Sede di Bari: 39,8;

Ferrara – Sede Ferrara: 39,6;

Napoli “Federico II” – Tecnologica: 39,4;

Siena: 39,3;

Polo Pontino – La Sapienza: 39,2;

Roma “Tor Vergata”: 39,2;

Salerno: 39,1;

Catania: 38,6;

Perugia – sede di Perugia e sede di Terni: 38,6;

Salento: 38,5;

Bari – Sede Taranto: 38,3;

Politecnica delle Marche: 38,3;

L’Aquila: 38;

Chieti: 37,9;

Foggia: 37,7;

Cagliari: 37,6;

Sassari: 37,6;

Napoli “Luigi Vanvitelli” – sede di Napoli e sede di Caserta: 37,5;

Basilicata: 37,4;

Molise: 37,3;

Palermo – Tecnologico MedIT: 37,2;

TD della Calabria: 37,2;

Catanzaro: 36,9;

Messina: 36,9.

Test Medicina 2021, punteggio minimo per ateneo: i dati dell’Università degli Studi di Catania

Come già indicato, il punteggio minimo per entrare a Medicina registrato quest’anno all’Università degli Studi di Catania si attesta a 38,6. Questo, dunque, risulta più basso rispetto a quello emerso negli scorsi anni:

2020: 40,5;

2019: 44,2.

Test Medicina 2021: il nuovo punteggio minimo

La pubblicazione della graduatoria nominativa nazionale ha cambiato più in generale il punteggio minimo. Se quello teorico era fermo a 37,3, quello effettivo è sceso a 36,9: come emerso dall’elenco, è stato totalizzato ancora una volta all’Università di Messina dal candidato che si è piazzato in posizione 13.619 all’interno della graduatoria nazionale.