Test Medicina 2021: è online la graduatoria nazionale

Test Medicina 2021: online la graduatoria degli ammessi. Gli elenchi sono nazionali e nominativi: ciascun candidato può prenderne visione su Universitaly.

Test Medicina 2021: è finalmente online la graduatoria nazionale per tutti coloro che hanno affrontato la prova d’ammissione lo scorso 3 settembre. Il 17 settembre erano usciti i punteggi sul portale Universitaly , dopo due settimane dal test.

Test Medicina 2021: online la graduatoria

La graduatoria con i nominativi di ciascun candidato è stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma Universitaly ed è visibile da ciascun candidato, accedendo alla propria aria personale.

Negli elenchi, che ricordiamo essere nazionali, ciascun candidato troverà la dicitura “assegnato” o “prenotato”. La prima è rivolta a coloro che sono entrati, ottenendo il posto nella sede indicata come prima scelta. Questi candidati possono accedere direttamente all’immatricolazione.

La dicitura “prenotato”, invece, riguarda coloro che sono state ammessi ma non nell’ateneo in cui hanno espresso la prima preferenza. In questo caso, è possibile immatricolarsi subito oppure aspettare lo scorrimento. Si dovrà, però, specificare l’interesse a rimanere in graduatoria.