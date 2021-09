Test Medicina 2021, pubblicata la graduatoria: come immatricolarsi

Test Medicina 2021: come immatricolarsi? Dopo la pubblicazione della graduatoria nazionale, gli ammessi devono procedere all'iscrizione. Ecco una guida.

Test Medicina 2021: il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato questa mattina la graduatoria nazionale degli ammessi ai corsi di laurea in Medicina. Il test si era svolto lo scorso 3 settembre e i candidati erano stati moltissimi. Qual è adesso il prossimo step per coloro che sono riusciti a guadagnarsi un posto? Ecco una guida.

Test Medicina 2021: la differenza tra “assegnati” e “prenotati”

Per capire come muoversi per immatricolarsi, occorre innanzitutto fare una differenza tra “assegnati” e “prenotati”. L’assegnato rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, pertanto è tenuto a immatricolarsi subito presso la sede prescelta.

Il prenotato, invece, non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile e risulta prenotato su una scelta successiva. In tal caso, può decidere di immatricolarsi lo stesso oppure attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato prenotato si immatricoli, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.

Come immatricolarsi

L’immatricolazione potrà essere effettuata unicamente attraverso il sito di ateneo. Per immatricolarsi al relativo corso di studio i candidati assegnati, a partire dal 28 settembre 2021 ed entro 4 giorni, devono effettuare due passaggi: la domanda di immatricolazione e il pagamento della quota fissa.

Ambedue i passaggi devono essere effettuati seguendo le procedure online previste dal Portale Studenti “Smart_edu”. La conferma della domanda di immatricolazione effettuata nei termini indicati dai commi precedenti genera il pagamento della quota fissa di € 156,00 (comprendente la tassa regionale per il diritto allo studio per € 140,00 e la marca da bollo virtuale di € 16,00), presente alla voce “Pagamenti da effettuare”.

Entro 5 giorni dal 28 settembre 2021, e comunque entro le ore 12 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi sabati e festivi, ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

Tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari e i candidati che rientrano nello status denominato “posti esauriti”, devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria tramite l’area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma di interesse il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all’immatricolazione.