Graduatoria Medicina 2021: il punteggio minimo

Graduatoria Medicina 2021: punteggio minimo? La pubblicazione di oggi trascina con sé importanti novità in merito: ecco tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Graduatoria Medicina 2021: punteggio minimo cambia? Questa mattina, dopo giorni trascorsi ad attendere, i numerosissimi partecipanti al test di Medicina 2021 (tenutasi lo scorso 3 settembre) hanno potuto finalmente consultare la relativa graduatoria nominativa nazionale, ordinata per merito. Questa, di fatto, è stata pubblicata dal MUR all’interno dell’area riservata a ciascun partecipante su Universitaly.

Tale pubblicazione introduce delle novità: tra queste, anche un punteggio minimo per accedere diverso da quello emerso negli scorsi giorni. Vediamo, nel dettaglio, cosa è cambiato.

Graduatoria Medicina 2021: punteggio minimo aggiornato

Da giorni si parlava della possibilità di raggiungere un punteggio minimo più basso di quello teorico. Quest’ultimo, emerso dopo la pubblicazione dei risultati anonimi del test, era pari a 37,3. Cifre diverse, queste, rispetto a quelle del punteggio minimo effettivo, ricavato dagli esperti solo dopo la pubblicazione di oggi: questo si è effettivamente abbassato, fermandosi a 36,9 (registrato all’Università di Messina).

A tal proposito servirà ricordare che con “punteggio minimo” per entrare in Medicina si fa riferimento a quello totalizzato dal candidato che occupa l’ultima posizione in graduatoria. Dunque, in altre parole, è il punteggio più basso.

Analizzando i punteggi minimi per ateneo, emerge che quello registrato quest’anno all’Università di Catania è di 38,6. Dunque è più basso rispetto a quello del 2020, che si attestava a 40,5, e quello del 2019, fisso a 44,2.

Immatricolazione e differenze tra status

È sempre utile ricordare che chi risulterà “assegnato” in graduatoria dovrà immatricolarsi al corso di studio attraverso il sito d’ateneo, ed in fretta. Di fatto, si potrà procedere sia con la domanda di immatricolazione che con il pagamento della quota fissa a partire da oggi, 28 settembre, ed entro 4 giorni.

Gli interessati, dunque, dovranno eseguire le procedure online previste dal Portale Studenti “Smart_edu”, confermare la domanda e pagare la quota di €156,00.

Ogni ateneo, entro 5 giorni dal 28 settembre 2021 (e ad ogni modo entro le ore 12 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi sabati e festivi), comunicherà al CINECA i nominativi degli studenti ufficialmente immatricolati.

E chi leggerà accanto al proprio nome il termine “prenotato”? Questi candidati non hanno ottenuto uno dei posti relativi alla prima preferenza utile ma risultano prenotati su una scelta successiva. Come dovranno comportarsi?

I “prenotati” hanno due possibilità:

immatricolarsi subito (secondo le scadenze valide anche per gli assegnati);

o

aspettare che con lo scorrimento si liberino eventualmente dei posti relativi alle prime preferenze.

La prima scelta, ovvero l’immatricolazione del prenotato, sancirebbe l’annullamento di tutte le altre preferenze espresse.

Ad ogni modo tutti i candidati, ad eccezione di immatricolati, rinunciatari e candidati con status “posti esauriti”, dovranno indicare la conferma di interesse a rimanere in graduatoria tramite l’area riservata del sito Universitaly.