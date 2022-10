Test Medicina, domande errate nella prova: Tar accoglie ricorso dei candidati

Test Medicina: riconosciute l'erroneità e l'ambiguità di alcune domande della prova del 2021. I giudici del Tar Lazio, dunque, hanno accolto i ricorsi presentati da diversi candidati.

Test Medicina: i giudici del Tar Lazio, dopo aver proceduto con le necessarie verifiche, hanno accolto i ricorsi presentati da alcuni candidati. Questi ultimi avevano proposto ricorso contestando la presenza di quesiti errati nella prova svolta il 3 settembre 2021. Le domande ritenute ambigue sono state analizzate insieme ad esperti del Ministero, che alla fine hanno dato ragione ai ricorrenti.

Si ricorda che i partecipanti alla prova non avevano ottenuto il punteggio sufficiente per l’immatricolazione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria e avevano proposto il ricorso ritenendo alcune domande del test, appunto, errate.

La verificazione condotta dall’Istituto superiore di Sanità ha finito per confermare l’ambiguità e l’erroneità di alcune domande. Accolti, dunque, i ricorsi e disposta per coloro che li avevano presentati, con sentenza definitiva, l’immatricolazione nella loro prima scelta. È stata confermata la decisione cautelare che aveva permesso ai ricorrenti in tempi rapidi di seguire le lezioni.