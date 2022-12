Test medicina, novità dal prossimo anno accademico: come cambierà

Test medicina, dal prossimo anno accademico sarà possibile effettuare i Tolc in due sessioni, inoltre dal decreto ministeriale emergono altre novità.

Test medicina, dall’anno prossimo cambiano le modalità: saranno due le sessioni in cui si potrà effettuare il TOLC, dal 13 al 22 aprile la prima e dal 15 al 25 luglio la seconda. Inoltre ieri è stato pubblicato il decreto ministeriale che spiega le nuove disposizioni per accedere al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria. Le nuove disposizioni saranno valide dall’anno accademico 2023-2024, rispetto agli anni passati le prove si potranno ripetere, ecco nel dettaglio come cambierà il test d’accesso a Medicina.

Per il 2023 ci sarà un nuovo periodo di prove che va dal 13 al 22 aprile, il secondo invece è fissato tra il 15 e il 25 di luglio, l’obbiettivo è quello di non creare le sovrapposizioni con l’esame di maturità: Invece per l’anno accademico 2024-2025 i test saranno eseguiti a febbraio e a aprile 2024, le date verranno scelte da ogni università.

I candidati potranno scegliere il loro punteggio migliore effettuato nelle due sessioni per poi immatricolarsi, successivamente si sceglierà attraverso la propria preferenza le sedi per le quali si vuole concorrere. Tutti i candidati possono mandare la domanda finale dal 31 luglio 2023 al 24 agosto 2023 attraverso il portale Cineca.

Invece la pubblicazione della graduatoria nazionale è prevista per il 5 settembre 2023, con largo anticipo rispetto agli scorsi anni, dato che le prove si tenevano i primi del mese di settembre, in questo modo si vuole anticipare anche lo scorrimento della graduatoria, in modo da avviare regolarmente il nuovo anno accademico. Inoltre la graduatoria nazionale avverrà ancora prima nell’anno accademico 2024-2025 dato che i Tolc avverranno a febbraio e a aprile 2024.

Test medicina: come funzionano le prove

Per quanto concerne le prove, ovvero i Tolc-Med e i Tolc-Vet tutti i candidati hanno 90 minuti per risolvere 50 quesiti, quest’ultimi saranno divisi in varie sezioni: comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento. Inoltre l’iscrizione al Tolc permette al candidato di iscriversi ai Mocc, ovvero le esercitazioni per tutte le materie presenti nel test.

Tutte le università devono consentire la prenotazione al test d’accesso a partire almeno dal trentesimo giorno (15 marzo 2023), precedente all’inizio dell’erogazione, la prenotazione sarà permessa fino al decimo giorno prima dell’inizio dei periodi di erogazione. I posti messi a disposizione verranno stabiliti attraverso un decreto da parte da partedel ministero dell’Università e della Ricerca.

Test medicina: quali sono i requisiti per accedere

Al Tolc possono partecipare tutti gli studenti iscritti al penultimo ed all’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane o in alternativa estere, che devono consentire l’acquisizione del titolo idoneo d’accesso ai corsi universitari, ovviamente possono partecipare tutte le persone in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Inoltre gli studenti frequentati il penultimo anno delle scuole superiori, possono fare domanda per l’inserimento nella graduatoria solo per l’anno accademico 2024-2025.