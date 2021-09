Graduatoria Test Medicina 2021: il nuovo punteggio minimo

Online la Graduatoria Test Medicina 2021: ecco tutte le novità sul punteggio minimo aggiornato, i consigli per i "prenotati" e le info su immatricolazione.

Ieri è stato un giorno molto importante per tanti aspiranti medici: pubblicata la graduatoria test medicina 2021. Questo è uno step rilevante non solo per chi è stato ammesso, ma anche per chi spera in uno scorrimento.

Con la pubblicazione della graduatoria nazionale del test di Medicina si aprono nuovi aggiornamenti sul punteggio minimo.

Nuovo punteggio minimo test medicina 2021

Nei giorni precedenti alla pubblicazione dei risultati test Medicina, si era ipotizzato un punteggio minimo di 37,3. Già da questo primo dato si poteva intuire che il punteggio minimo per entrare si sarebbe notevolmente abbassato: consideriamo che nel test medicina 2020, il minimo registrato è stato 39.5.

Il punteggio minimo aggiornato è 36.9 ed è stato registrato ancora una volta all’Università di Messina. Chi ha riportato questo punteggio, si è piazzato in 13.619 posizione in graduatoria nazionale. Il punteggio minimo di Odontoiatria è invece 36.0, registrato sempre a Messina: il candidato, in questo caso, si trova in posizione 14.712.

“Prenotati”: conviene immatricolarsi?

Queste sono ore decisive per gli aspiranti camici bianchi. Coloro che risultano “prenotati”, non sanno se procedere con l’immatricolazione o attendere, sperando in uno scorrimento. In questo caso, se si è indecisi, si può dare un’occhiata alla posizione dell’ultimo assegnato nella sede di preferenza: da ciò si può capire se conviene aspettare ancora o meno.

Ricordiamo che gli “assegnati” sono coloro che si sono già posizionati in modo utile per procedere all’immatricolazione nella sede di preferenza. I “prenotati” invece non sono riusciti a posizionarsi positivamente per la prima scelta, ma risultano comunque prenotati per una scelta successiva.

Ammissione medicina: procedure di immatricolazione

Coloro che scelgono di immatricolarsi hanno a disposizione 4 giorni. Per le procedure di immatricolazione, ci si deve attenere alle indicazioni dell’ateneo scelto.