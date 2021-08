Test Medicina 2021, il punteggio minimo per entrare nel 2020

Test Medicina 2021 - Manca poco alla prova di ammissione. Ecco il punteggio minimo per entrare in Medicina per ogni ateneo del 2020 e gli ultimi consigli.

Manca ormai poco ai test Medicina 2021. Come ogni anno, tutti gli atenei d’Italia, da Nord a Sud sono pronti ad ammettere gli studenti per il corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia. Per prepararsi al meglio e scoprire qual è il punteggio minimo per entrare, può risultare utile un confronto con i risultati del test Medicina dell’anno scorso.

Test Medicina 2021: i punteggi minimi del 2020

Di seguito, riportiamo ateneo per ateneo il punteggio minimo ottenuto per l’ingresso nei dipartimenti di Medicina e Chirurgia dell’anno scorso. Il punteggio più alto dei test di Medicina si è ottenuto all’Università di Milano-Bicocca, mentre il più basso a Messina.

Milano Bicocca: 57,8

Bologna: 51,8

Milano: 51,5

Pavia: 51,1

Padova: 49,7

Padova (sede di Treviso): 48,5

Verona: 47,7

Trento: 47,5

Modena – Reggio Emilia: 47,1

Brescia: 46,9

Bologna (sede di Ravenna): 46,3

Bologna (sede di Forlì): 46,2

HT Sapienza: 46,2

Torino: 45,9

Piemonte Orientale: 44,9

Firenze: 44,8

Parma: 44,7

Trieste: 44,3

Genova: 43,6

Udine: 43,6

Pisa: 43,5

Bari: 43,2

Policlinico Sapienza: 42,9

Ferrara (sede Ferrara): 42,8

Napoli Federico II: 42,6

Siena: 42,2

S. Andrea Sapienza: 42

Foggia: 41,9

Salerno: 41,8

Politecnica delle Marche: 41,6

Polo Pontino Sapienza: 41,3

Perugia: 41,2

Bari (sede di Taranto): 41

Chieti: 41

L’Aquila: 40,8

Catania: 40,5

Molise: 40,4

Sassari: 40,3

Vanvitelli: 40,2

Cagliari: 40,1

Catanzaro: 39,8

Messina: 39,5

Test ingresso Medicina: quante possibilità di entrare?

Siamo ormai a gli sgoccioli, i test di ingresso si avvicinano e mancano pochissimi giorni alla fatidica data del 3 settembre 2021, data in cui si svolgeranno i test medicina 2021 per corsi di laurea ad accesso programmato come Medicina, Veterinaria e Odontoiatra. Per quest’anno le possibilità di entrata saranno più alte per fortuna, infatti si contano oltre 14 mila posti disponibili con una crescita del 21% rispetto al 2019.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha recentemente comunicato dei dati riguardanti settembre sui candidati: ai test di Medicina e Chirurgia ad esempio si sono registrate ben 77.376, di cui 63.972 in lingua italiana e 13.404 per quella inglese. Di questi come ben sappiamo solo 14.020 riusciranno a entrare, ma con una possibilità nettamente superiore rispetto a gli anni precedenti. In particolare,1 studente su 5 riuscirà a passare il test ed entrare.

Test ingresso Medicina: le prove degli anni precedenti



Come primo indispensabile strumento abbiamo sicuramente il guardare al passato. Documentarsi circa i test degli anni precedenti per prepararsi alle tipologie di domande che è lecito aspettarsi nei test medicina 2021 ed esercitarsi.

Oltre allo studio, poi, sul web sono disponibili numerosi consigli per prepararsi agli ultimi giorni prima del test Medicina 2021.