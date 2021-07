Test Medicina: prove anni precedenti, simulatore e programma

Test Medicina 2021, tutto il materiale per prepararsi al meglio alla prova: i test degli anni precedenti, un simulatore della prova e il programma da studiare.

Manca ormai poco ai test Medicina 2021 e gli aspiranti medici di tutta Italia si preparano a svolgere la prova per l’ammissione ai corsi. Come ogni anno ci si aspetta un alto tasso di competitività e un punteggio di ingresso piuttosto alto. Tuttavia, a differenza degli anni scorsi, il numero di posti faciliterà l’ingresso dei nuovi camici bianchi. Sono infatti oltre 14mila i posti disponibili per il prossimo anno accademico, una crescita del 21% rispetto a soli due anni fa. Ma, dato che per entrare non basterà una preparazione superficiale, in questo articolo riprendiamo tutti gli strumenti per esercitarsi in vista dei test.

Test Medicina 2021: le prove degli anni precedenti

Il primo e indispensabile strumento per prepararsi ai test Medicina 2021 è guardare al passato. In modo simile ai test degli anni precedenti, il test ammissione Medicina si compone di 60 domande, che spaziano da biologia e fisica alla cultura generale. Di seguito pubblichiamo i test di ingresso a Medicina divisi per anno accademico.

Per esercitarsi ulteriormente sui test di Medicina, inoltre, è disponibile anche il nostro simulatore di domande per le prove di ammissione.

Test Medicina 2021: il programma dell’esame

Se invece avete ancora bisogno di studiare, prima di gettarvi a capofitto sui libri vi servirà conoscere il programma. Lo svolgimento del test ingresso Medicina prevede un totale di 60 quesiti, così suddivisi:

18 di biologia;

12 di cultura generale;

12 di chimica;

10 di ragionamento logico;

8 di fisica e matematica.

Il programma completo degli argomenti da studiare per gli esami è stato pubblicato nelle scorse settimane dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Gli argomenti sono vari. Giusto per fare qualche esempio, nel programma di Biologia si va dalla chimica dei viventi agli ATP; dalle molecole organiche presenti negli organismi al ruolo degli enzimi. Di seguito si riporta il decreto del MUR con il programma completo per tutte le discipline dei test Medicina 2021.

Leggi il programma completo relativo ai quesiti delle prove di ammissione.

Il test di ammissione Medicina 2021 si svolgerà in tutta Italia il 3 settembre. Per iscriversi c’è ancora una settimana di tempo. Le iscrizioni, infatti, chiuderanno giovedì 22 luglio. Chi non si fosse già prenotato per i test d’ammissione, può farlo accedendo al portale Universitaly e pagando il contributo di iscrizione.

Si ricorda, tuttavia, che il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione online non dà diritto alla partecipazione alla prova. L’iscrizione viene accompagnata dal pagamento delle procedure indicate dalle università dove il candidato intende svolgere la prova, da concludersi entro il 2 agosto. Dopodiché, entro il 13 agosto le università invieranno al CINECA l’elenco degli studenti che hanno perfezionato l’iscrizione alla prova.