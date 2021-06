Test medicina 2021: date e scadenze da ricordare

Test medicina 2021: rese note date e scadenze a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale MIUR. Di seguito tutte le date da ricordare.

Negli ultimi giorni a seguito dell’uscita del decreto ministeriale MIUR sono state rese note date e scadenze relative ai test medicina 2021.

Test medicina 2021: termine ultimo per inoltrare domanda

Gli studenti hanno tempo di iscriversi ai test medicina 2021 a partire dal 30 giugno 2021 e fino alle ore 15 del 22 luglio 2021, unicamente attraverso il portale Universitaly. Il pagamento del contributo avverrà secondo le modalità prescelte dall’ateneo. Tuttavia, si ricorda che il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione online non da diritto alla partecipazione alla prova.

Inoltre, il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate dall’università in cui il candidato sostiene la prova. Tali procedure dovranno in ogni caso concludersi entro il 2 agosto 2021.

Ai fini della definizione degli aventi diritto alla partecipazione alle prove, le università inviano entro e non oltre il 13 agosto 2021 al CINECA, tramite il sito riservato, l’elenco degli studenti che hanno perfezionato l’iscrizione alla prova attraverso il pagamento del relativo contributo.

Durante l’iscrizione, lo studente dovrà indicare la sede nella quale vorrà svolgere il test, esclusivamente vicino la residenza o il domicilio. Tale procedura dovrà avvenire in atto di iscrizione al test e dunque entro e non oltre il 22 luglio alle ore 15.

Il 1 5 settembre 2021 , il CINECA, per conto del Ministero dell’università e della ricerca, pubblicherà i punteggi di medicina veterinaria , cioè esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito www.universitaly.it , nell’area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

, il CINECA, per conto del Ministero dell’università e della ricerca, , cioè esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito , nell’area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. Il 17 settembre 2021, invece verranno pubblicati i punteggi di medicina e chirurgia – odontoiatri e protesi dentaria.

invece verranno pubblicati Il 24 settembre 2021, sulla propria pagina riservata del portale Universitaly, i candidati possono prendere visione del proprio elaborato , del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

sulla propria pagina riservata del portale i candidati , del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica. Il 28 settembre 2021 verrà pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly , la graduatoria nazionale di merito nominativa.

verrà pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale , la Il 28 settembre 2021 , in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, nell’area riservata agli studenti, verranno pubblicati i nominativi di coloro che risultano “assegnati” o “prenotati” al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun ateneo l’elenco di tali candidati.

, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, nell’area riservata agli studenti, verranno pubblicati al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun ateneo l’elenco di tali candidati. Il 28 settembre 2021 verranno pubblicate nel sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l’indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come “ assegnato ” ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come “ prenotato ” ovvero come “ in attesa

verranno pubblicate nel sito riservato le di ciascun corso di laurea con l’indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come “ ” ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come “ ” ovvero come “ Il 6 ottobre 2021, il CINECA, procederò alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria

Questo è un articolo informativo, per questo vi consigliamo sempre un’attenta lettura del bando e degli allegati in quanto documenti ufficiali.