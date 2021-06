Test Medicina 2021, al via iscrizioni su Universitaly: come fare

Test Medicina 2021: oggi si aprono le iscrizioni alla prova attraverso il sito Universitaly. Ecco tutte le modalità e le indicazioni del Miur per i candidati.

Ogni anno sono migliaia gli studenti che si sottopongono ai test per entrare in Medicina. Quest’anno, le iscrizioni alla prova si aprono proprio oggi 30 giugno e si chiuderanno alle ore 15 del 22 luglio.

Innanzitutto, per iscriversi, bisogna compilare la procedura telematica sul portale Universitaly. Dopo aver inserito le informazioni personali principali quali nome, cognome, sesso e data di nascita, il candidato dovrà anche inserire dati come: codice fiscale, email, tipo e numero di documento e residenza. Nota bene: se non si ha un indirizzo email, è importante segnalare il proprio numero di cellulare, in quanto successivamente verranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali al contatto inserito.

Inoltre, il candidato dovrà selezionare la sede in cui si recherà a svolgere la prova, che sarà una di quelle disponibili nella propria provincia di residenza, al fine di contenere al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni, causa Covid.

Infine, è fondamentale, ovviamente, non dimenticarsi di pagare il contributo di partecipazione al test, che avverrà secondo le modalità previste dall’ateneo in cui si sostiene la prova.