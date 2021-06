UNICT – Ammissione 2021/2022: pubblicate procedure iscrizione ai corsi di laurea

Unict pubblica le procedure di ammissione ai corsi di laurea e magistrale a ciclo unico per l'a.a. 2021/2022. Tutte le procedure per iscriversi e immatricolarsi.

Ammissione ammissUnict al via. L’Università di Catania ha pubblicato nella giornata di oggi, martedì 29 giugno, le procedure di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico. In tutto l’offerta formativa è di 52 corsi tra lauree e lauree magistrali a ciclo unico (di 5 o 6 anni). Di questi corsi, 34 sono a numero programmato locale.

Ammissione Unict: come immatricolarsi

Le procedure di ammissione per il prossimo anno accademico (2021/2022) si apriranno l’1 luglio. Per tutti i corsi di studio il titolo richiesto è il diploma di scuola secondaria superiore. La domanda di ammissione va compilata esclusivamente online tramite il Portale Studenti smart_edu e c’è tempo fino al 30 agosto per farlo.

Per immatricolarsi, innanzitutto, bisogna verificare se il corso scelto è a numero programmato (locale o nazionale, come per esempio per i test Medicina), o a numero non programmato. Per iscrizione, immatricolazione e scadenze si rimanda al sito dell’Università di Catania e alla Guida dello Studente.

Ammissione ai corsi a numero non programmato

Si tratta della modalità di ammissione Unict più semplice. In questo caso, basta presentare la domanda di immatricolazione, pagare la quota fissa di 156 euro (140 euro di tassa di diritto allo studio e 16 euro di marca da bollo) e ultimare la procedura online.

Per immatricolarsi ai corsi dell’Università di Catania a numero non programmato c’è tempo dall’1 luglio all’1 ottobre 2021. Oltre alla registrazione sul Portale Studenti, si ricorda anche che al momento dell’immatricolazione, per accedere ai benefici economici previsti dal Diritto allo studio, è necessario richiedere l’indicatore economico “ISEE Università 2021“.

Ammissione Unict 2021/2022: corsi a numero programmato locale

Nel caso in cui il corso sia a numero programmato locale, il numero di posti disponibili è fissato dall’Università di Catania. Come già avvenuto per l’anno accademico in corso, anche per il 2021/2022 non sono previsti test d’accesso, ma la selezione avverrà sulla base del voto di diploma.

Si può presentare domanda di ammissione Unict dall’1 luglio al 30 agosto 2021. Dopo la pubblicazione delle graduatorie per ciascun corso di studi, i candidati potranno immatricolarsi e pagare la quota fissa di 156 euro per ultimare la procedura.

Le graduatorie, in questo caso, verranno pubblicate entro il 31 agosto 2021. Entro le 12 dell’1 settembre i candidati che non troveranno l’ID della propria domanda negli elenchi potranno segnalare l’omissione. Dopodiché, entro il 3 settembre verranno pubblicate le graduatorie definitive. I candidati ammessi potranno quindi procedere all’immatricolazione dal 3 al 13 settembre 2021.

Ricordiamo, infine, che questo è un articolo informativo, per cui vi consigliamo sempre un’attenta lettura del bando e degli allegati in quanto documenti ufficiali.