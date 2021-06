Test Medicina Catania: posti e date da segnare sul calendario

Test Medicina Catania: anche quest'anno saranno centinaia gli studenti che tenteranno l'accesso al corso di Medicina. Ecco cosa c'è da sapere su scadenze e posti disponibili.

Il Test Medicina Catania attira ogni anno centinaia di studenti, che sperano di riuscire a guadagnare un posto, tra quelli limitati, nell’ambita facoltà. Come è noto, il test di Medicina si svolge su base nazionale e, pertanto, ha luogo in un unico giorno in tutte le città italiane. Ecco cosa c’è da sapere su data di svolgimento, scadenze, posti disponibili.

Dove e quando si svolgerà il test

Lo scorso anno, a causa dell’emergenza sanitaria, il test Medicina Catania si è svolto in un unico giorno, come da regola, ma in diverse sedi dell’Ateneo, tra le quali vari edifici della Cittadella e la Torre Biologica. Normalmente, invece, il test si tiene, contemporaneamente per tutti i candidati, presso il centro fieristico “Le Ciminiere”.

Per quanto riguarda la sede di svolgimento del test Medicina Catania 2021 non si hanno ancora notizie certe. D’altra parte mancano ancora mesi alla data prevista.

La data di svolgimento del test è, invece, già nota e sarà il 3 settembre 2021 per tutti gli atenei nazionali (gli atenei privati hanno, infatti, la possibilità di organizzare le prove di selezione tra marzo e settembre).

I posti disponibili per il test di Medicina

Come reso noto dal Ministero dell’Istruzione, i posti disponibili per i corsi di Medicina in tutto il Paese saranno aumentati del 7,3% in più rispetto allo scorso anno. In totale, pertanto, saranno resi disponibili 14.020 posti, 948 in più del 2020. Vediamo nel dettaglio, adesso, la situazione a Catania.

Gli studenti che sceglieranno di fronteggiarsi con il test Medicina Catania dovranno contendersi 400 posti per il corso di Medicina e Chirurgia in lingua italiana, a dispetto dei 475 posti di Palermo, i 90 di Enna e 331 di Messina.

Per quanto riguarda il corso di Odontoiatria e Protesi dentaria, invece, i posti a disposizione saranno 25, così come a Palermo, mentre a Messina saranno 55.

Test Medicina 2021: scadenze

Coloro che vogliano iscriversi al test Medicina 2021 potranno farlo a partire 30 giugno alle ore 15.00 e fino al 22 luglio, procedendo alla compilazione telematica sul portale Universitaly. Si dovrà, inoltre, procedere al pagamento della quota di iscrizione.

A causa delle misure di sicurezza anti-contagio, i candidati dovranno svolgere la prova nella provincia di residenza. Per questo motivo bisogna ricordare, al momento dell’iscrizione al test, di selezionare dall’elenco la sede presso la quale si svolgerà il test.