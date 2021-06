Test Medicina 2021: cosa studiare e info sul programma

Test Medicina 2021: cosa studiare per arrivare preparati alla prova? Ecco tutte le informazioni sul programma secondo le indicazioni pubblicate dal decreto ministeriale del Miur.

Di recente il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato il decreto del Miur per l’ammissione ai Corsi di laurea a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Protesi dentaria e Veterinaria, per l’anno accademico 2021/2022.

In particolare, l’iscrizione alla prova di ammissione di Medicina potrà essere fatta telematicamente sul sito Universitaly, dal 30 giugno al 22 luglio (scadenza ore 15).

Gli argomenti da studiare per sostenere questi test sono tanti e non riguardano solo la scienza: una percentuale di quesiti sarà anche di cultura generale e dato che i test sono motivo di ansia per tutti gli studenti, soprattutto per coloro che vogliono entrare a questi Corsi di laurea a ciclo unico, a seguito riportiamo i programmi relativi ai quesiti dei test d’ingresso, sperando di essere d’aiuto a tutti coloro che li vorranno sostenere.

Cultura generale e ragionamento logico

Testi di saggistica scientifica e narrativa di autori classici e contemporanei;

Cultura generale su tematiche affrontate nel corso degli studi;

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale;

Argomenti di Cittadinanza e Costituzione.

Biologia

La Chimica dei viventi;

Le molecole organiche presenti negli organismi e rispettive funzioni;

Il ruolo degli enzimi;

Le cellule;

La valuta energetica delle cellule: l’ATP;

Reazioni di ossidoriduzione nei viventi;

I processi energetici: fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione;

Genetica;

Le teorie evolutive.

Chimica

La costituzione della materia;

La struttura dell’atomo: particelle elementari, numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura

elettronica degli atomi dei vari elementi;

Fondamenti di chimica inorganica;

Le soluzioni: proprietà solventi dell’acqua, solubilità, i principali modi di esprimere la concentrazione

delle soluzioni;

Fondamenti di chimica organica.

Fisica

Le misure;

La cinematica e la dinamica;

La meccanica dei fluidi, la pressione e le sue unità di misura;

La termologia, la termodinamica e l’elettrostatica.

Matematica

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali;

Operazioni e loro proprietà;

Proporzioni e percentuali;

Potenze con esponente intero, razionale e le loro proprietà;

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche;

Geometria;

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali

rappresentazioni grafiche.