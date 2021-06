Sconti studenti universitari: le offerte di luglio 2021

Sconti studenti universitari luglio 2021: ecco le principali offerte per viaggiare quest'estate e per fare qualche spesa utile in vista di settembre.

Sconti studenti universitari – A luglio buona parte della sessione estiva è già alle spalle e, dopo un anno passato tra DaD, libri e occasioni di contatto ridotte, è tempo di tornare a viaggiare. Perché non farlo, allora, a un prezzo accessibile a tutte le tasche? Oltre ai soliti sconti per studenti, in questo articolo esploreremo le offerte dedicate a giovani e universitari in vista dell’estate.

Sconti studenti universitari su Ryanair e Alitalia

Viaggiare in aereo è più comodo se si è studenti Erasmus. Grazie a una convenzione con Ryanair ed ESN, l’Erasmus Student Network, i possessori della ESN Card possono sfruttare uno sconto del 10% su 4 voli di sola andata con la compagnia irlandese. Inoltre, il bagaglio in stiva da 20kg è automaticamente incluso nel prezzo. Un bel vantaggio, se si considera che a bordo dei voli Ryanair l’offerta standard comprende solo un piccolo bagaglio a mano.

Lo sconto Ryanair è utilizzabile dall’1 settembre al 15 giugno, prenotando con almeno 28 giorni d’anticipo. Niente impedisce, quindi, di prenotare le vacanze in anticipo per i mesi di bassa stagione o di approfittare di altri sconti.

Un’altra offerta molto conveniente per chi viaggia, infatti, è il programma Alitalia Giovani. La compagnia di bandiera mette a disposizione diversi voli per destinazioni italiane ed estere a un prezzo scontato tutto l’anno. L’offerta comprende un bagaglio a mano di 8kg e un bagaglio in stiva da 23kg. Per ottenerla non è necessario essere studenti universitari, ma basta avere un’età compresa tra i 12 e i 25 anni.

Sconti universitari: Amazon Prime Student

Chi preferisce l’acquisto di PC, accessori, videogiochi e tanto altro ancora rispetto ai viaggi, invece, troverà ciò che cerca senza grosse difficoltà grazie ad Amazon Prime Student. L’iniziativa di Amazon offre a prezzo dimezzato per gli studenti universitari tutti i vantaggi di Amazon Prime: dalle spedizioni veloci ad Amazon Prime Video, passando per Twitch Prime, Amazon Music e altro ancora.

Il prezzo dell’abbonamento annuale è di 18 euro (rispetto ai 36 euro ordinari). Inoltre, per la prima iscrizione Amazon offre una prova di 90 giorni gratuiti e senza costi aggiuntivi, cancellabile in qualsiasi momento.

Sconti studenti universitari Trenitalia

Anche se non si rivolge in particolare agli universitari, Trenitalia mette a disposizione per i soci CartaFRECCIA uno sconto del 30% su tutti i treni nazionali e in tutti i livelli di servizio (escluso il livello Executive) con l’Offerta Young. L’offerta al momento non è disponibile, ma potrebbe tornare a esserlo a breve, per cui si consiglia di monitorare il sito di Trenitalia in attesa di maggiori info al riguardo.

Per ottenere lo sconto basta avere meno di 30 anni e acquistare il biglietto fino alle ore 24 del nono giorno precedente la partenza del treno. La promozione, tuttavia, non è cumulabile con altri sconti. Per gli studenti non universitari, invece, è disponibile grazie alla carta ioSTUDIO, in convenzione con il Ministero dell’Istruzione, uno sconto del 20% per viaggiare sui Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, Intercity e ICN in 1° e 2° classe nei livelli di servizio Business, Premium e Standard e nei servizi cuccette e VL.

Sconti studenti universitari PC

Un’ultima offerta tecnologica in vista di settembre, infine, riguarda l’acquisto scontato di PC. Oltre ad Amazon, sono numerosi i rivenditori specializzati che offrono direttamente sul loro portale online uno sconto di importo variabile per gli studenti universitari. Di seguito i principali:

HP Store Studenti : prezzi agevolati per gli universitari con mail verificata.

: prezzi agevolati per gli universitari con mail verificata. Dell Advantage per studenti: sconti fino al 20% su sistemi e apparecchiature elettroniche e consegna gratuita.

per studenti: sconti fino al 20% su sistemi e apparecchiature elettroniche e consegna gratuita. Lenovo Student Store : spedizioni gratuite per ordini superiori ai 300€ e offerte dedicate agli studenti.

: spedizioni gratuite per ordini superiori ai 300€ e offerte dedicate agli studenti. Microsoft Surface : sconto del 10% sui prodotti Surface della Microsoft per studenti e famiglie.

: sconto del 10% sui prodotti Surface della Microsoft per studenti e famiglie. Sconto studenti universitari Apple: prezzi riservati agli studenti iscritti o accettati all’università, ai genitori che acquistano per loro e a docenti e personale degli istituti di ogni ordine e grado.

Infine, ricordiamo che per utilizzare queste offerte studenti serve la mail universitaria ufficiale. Diversamente, gli sconti non verranno riconosciuti.

