UNICT – Guida dello studente 2021/22: come e quando immatricolarsi

Nella Guida dello studente Unict sono indicati tutti i passaggi per effettuare l'iscrizione all'a.a.2021/22 e i termini di scadenza. Ecco cosa c'è da sapere.

La Guida dello Studente 2021/20221, pubblicata sul sito dell’Università di Catania, illustra nel dettaglio tutti gli aspetti relativi alle immatricolazioni e alle iscrizioni presso Unict. Vediamo, quindi, come procedere, passo dopo passo.

Come fare l’iscrizione

Per immatricolarsi e iscriversi ai corsi di studio, occorre seguire tutte le indicazioni contenute nei relativi Bandi o Avvisi pubblicati sul sito dell’Ateneo www.unict.it, alla sezione “Didattica> Immatricolazioni e iscrizioni”, dove si riportano tutte le informazioni relative alla domanda di partecipazione, alle prove di accesso, alle scadenze e ad ogni altra procedura necessaria per formalizzare l’immatricolazione.

L’immatricolazione o l’iscrizione ad un corso di studio si effettua esclusivamente con modalità on-line, nel modo seguente:

collegarsi alla propria pagina personale attraverso il “Portale studenti” del sito di Ateneo; compilare on-line la domanda di immatricolazione o iscrizione inserendo tutti i dati richiesti, compresa l’autorizzazione ad importare il valore ISEE Università, valido per le prestazioni per il diritto allo studio universitario;

stampare il bollettino di pagamento della quota fissa, pari a 156 euro, ed effettuare il pagamento secondo le modalità e le scadenze indicate.

allegare una propria fototessera in formato digitale.

Termini d’iscrizione

Per le immatricolazioni al primo anno (L, LM, LMCU) di corsi a numero non programmato l’apertura delle immatricolazioni è fissata dall’1 Luglio 2021 fino al 1 ottobre 2021, mentre per i corsi a numero programmato il termine di apertura è fissato dai relativi bandi di ammissione.

Per le iscrizioni ad anni successivi al primo (L, LM, LM a ciclo unico) il termine di apertura delle iscrizioni è fissato all’1 Luglio 2021 fino al 1 Ottobre 2021.

Corsi a numero programmato: vale il voto di diploma

Anche quest’anno l’epidemia di Covid-19 non consentirà di effettuare le prove di selezione per l’ammissione ai cosri di laurea numero programmato. Per questa ragione, l’Università di Catania ha scelto di confermare la modalità di selezione dello scorso anno, elaborando le graduatorie a partire dal voto di diploma. Ci saranno, comunque, alcune novità.

Molti studenti, infatti, accusano questa modalità di selezione di non rispettare il diritto allo studio, permettendo a tutti, a prescindere dal voto di maturità, di guadagnarsi il proprio posto in uno dei corsi di laurea a numero chiuso. Il Rettore Priolo ha, quindi, deciso di abbassare il numero dei corsi a numero programmato locale da 25 a 17. Inoltre, per evitare che il sistema del voto di diploma possa escludere qualcuno, ha aumentato di 1000 i posti disponibili.