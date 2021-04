UNICT – Guida dello studente 2021/2022: info su date, lezioni e calendario esami

L'Università di Catania ha reso disponibile la Guida dello Studente 2021/2022. Ecco le indicazioni su termini d'iscrizione, calendario lezioni e date d'esame.

L’Università di Catania ha reso disponibile la nuova Guida dello studente, un documento utile per orientarsi tra i diversi aspetti della vita universitaria, dall’iscrizione ai corsi al piano di studio, dai pagamenti alla prova finale. La guida fa riferimento all’anno accademico 2021/2022 e può essere consultata e scaricata dal sito ufficiale di Unict.

Vediamo, quindi, le principali disposizioni in materia di iscrizioni/immatricolazioni, calendario delle attività formative e delle sessioni d’esami e le sessioni di laurea.

Immatricolazioni/Iscrizioni

Gli studenti potranno procedere alle immatricolazioni e alle iscrizioni all’anno accademico 2021/2022 dall’1 luglio fino all’1 ottobre 2021.

Per quanto riguarda i corsi di studio a numero programmato le date di chiusura delle immatricolazioni verranno stabilite dai relativi bandi. Sarà, inoltre, previsto un unico scorrimento della graduatoria. L’eventuale riapertura dei bandi potrà avvenire soltanto su disposizione del Consiglio di Dipartimento.

Calendario attività formative

Dal 20 settembre al 30 ottobre gli studenti con obblighi formativi (OFA) potranno procedere alle attività di recupero. Verranno organizzate, inoltre, almeno tre sessioni di test per il recupero degli OFA.

Per quanto riguarda le attività formative, esse si suddivideranno, come consueto, in due periodi. Il primo andrà dal 4 ottobre al 22 gennaio, mentre il secondo dal 7 maggio al 18 giugno.

Le date relative all’inizio delle lezioni saranno pubblicate sui siti di ciascun dipartimento

Sessioni d’esame

Le sessioni d’esame ordinarie, quelle, cioè, dedicate a tutti gli studenti (in regola con i crediti e non in regola), saranno tre. La prima (sessione invernale) andrà dal 24 gennaio al 4 marzo, la seconda (sessione estiva) dal 21 giugno al 31 luglio, la terza (sessione autunnale) dal 23 agosto al 30 settembre.

Le date degli appelli delle tre sessioni saranno, in seguito, rese note sui siti dei rispettivi dipartimenti.

Sessioni di laurea

Per quanto riguarda le sessioni di laurea, infine, le date delle prove finali saranno comunicate successivamente dai dipartimenti.