UNICT- Ammissione, si valuta voto di diploma: come immatricolarsi

Dal prossimo 1 luglio, si apriranno ufficialmente le immatricolazioni ai corsi di laurea a numero programmato dell’Università di Catania per l’anno accademico 2021/2022. Vediamo, quindi, cosa c’è da sapere e come presentare la propria domanda di immatricolazione.

Ammissione Unict: si valuterà il voto di diploma

È oramai nota la decisione dell’Ateneo di evitare i test di ammissione per chi desidera iscriversi a uno dei corsi di laurea a numero programmato locale. Per il secondo anno di fila, pertanto, gli studenti interessati non dovranno sottoporsi ad alcuna prova selettiva perché si valuterà il voto ottenuto alla Maturità. L’ammissione o l’esclusione dall’Università, quindi, sarà decisa sulla base del diploma: tenendo conto di questo criterio, verranno stilate le graduatorie.

Questa novità, che ha scatenato non poche polemiche, riguarderà esclusivamente il corsi di studio a numero programmato locale, mentre per quelli nazionali, come Medicina e Architettura, si svolgeranno come di consueto i test di ammissione.

Ammissione Unict: come procedere

Per effettuare la domanda di immatricolazione, lo studente dovrà accedere al Portale Studente Smart-Edu ed eseguire la procedura di registrazione, inserendo i dati anagrafici, l’indirizzo e-mail e il codice fiscale.

Una volta effettuate queste procedure, bisognerà: