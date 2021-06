UNICT – Test Medicina 2021/22 a Catania: come iscriversi alla prova

L'Università di Catania ha dato il via alle procedure di ammissione per le lauree magistrali in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Ecco tutti gli step da seguire, dall'iscrizione fino a dopo il test.

Come ogni anno, sono stati aperti i termini per consentire agli aspiranti studenti di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria: migliaia di studenti da parte di tutta Italia si iscriveranno e parteciperanno alla prova nazionale, tentando di essere ammessi negli Atenei di loro preferenza.

Per quanto riguarda l’Università di Catania, i posti messi al bando per Medicina e Chirurgia sono ben 400; per Odontoiatria e Protesi Dentaria, invece, solamente 25. Come inoltrare la propria domanda di partecipazione all’ammissione? Quali step vanno seguiti, dal 30 giugno fino a fine settembre?

Domanda di ammissione

Come spiegato dallo stesso Ateneo catanese, la domanda va presentata, entro e non oltre le 15:00 del 22 luglio su un’unica piattaforma: Universitaly. Una volta caricati i propri dati personali, si passerà ad un nuovo importante step: indicare le preferenze, in ordine, delle sedi per le quali si intende concorrere. Si ricordi che quest’ultime sono irrevocabili, e non modificabili nel momento in cui si arriverà alla scadenza del bando.

Una volta completata la propria domanda di ammissione, i candidati avranno tempo fino alle 23:59 del prossimo 22 luglio per pagare la tassa di partecipazione alla prova, dal costo di 100€. Una volta completati tutti gli step, l’appuntamento è fissato al prossimo 3 settembre 2021: gli studenti verranno convocati alle 8:30, per poi iniziare la prova nazionale alle 13:00.

La prova

La prova sarà composte da 60 quesiti a risposta multipla: 12 di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 di fisica e matematica. I candidati avranno 100 minuti a disposizione per completare i propri test.

Una volta terminata la prova comincerà il conto alla rovescia: il successivo 17 settembre saranno pubblicati i risultati, consultabili pochi giorni dopo (a partire dal 24 settembre) mentre il 28 settembre, infine, sarà stilata la graduatoria nazionale, dando finalmente il via alla fase di immatricolazione per i vari Atenei italiani.