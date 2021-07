Ammissione Unict 2021/22: pubblicato bando per Professioni sanitarie

Ammissione Unict 2021/22: pubblicato il bando per accedere a Professioni sanitarie. Di seguito, tutti i dettagli su come fare domanda, data prova e graduatorie.

Pubblicato il bando di ammissione ai Corsi di Laurea in Professioni Sanitarie dell’Università di Catania per l’anno accademico 2021/2022. La domanda può essere presentata esclusivamente nel periodo 1 luglio 2021 al 29 luglio 2021. Vediamo, nel dettaglio, le modalità di presentazione della domanda e le date delle prove.

Ammissione Unict: come presentare domanda per Professioni sanitarie

La domanda di ammissione deve essere compilata esclusivamente online attraverso registrazione al Portale Studenti Smart_edu https://studenti.smartedu.unict.it/. Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse. La procedura da seguire per la presentazione della domanda è riportata sul sito www.unict.it sezione Didattica» Immatricolazioni e iscrizioni» Procedure di ammissione.

All’atto dell’iscrizione alla prova il candidato può indicare, in ordine di preferenza, fino a tre corsi di laurea. Fino alla data di scadenza del 29 luglio 2021 è possibile modificare la/e scelta/e effettuata/e. Farà fede in ogni caso l’ultima “conferma” espressa dal candidato entro tale termine. Per prima preferenza utile si intende, nell’ordine delle preferenze indicate, l’opzione migliore relativa al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

Il perfezionamento dell’iscrizione alla prova avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione. L’importo della tassa di partecipazione alla prova è fissato in € 30,00 (in nessun caso rimborsabile). Tale tassa sarà generata automaticamente al momento della conferma della domanda di partecipazione alla prova e presente alla voce “Pagamenti da Effettuare” del portale studenti. Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23:59 di giorno 29 luglio 2021. La partecipazione alla prova è subordinata al corretto pagamento della tassa entro le ore 23.59 del 29 luglio 2021.

Il candidato deve conservare accuratamente la ricevuta e l’ID della domanda di ammissione. Soltanto attraverso l’ID della domanda sarà possibile rintracciare la propria posizione nelle graduatorie, in conformità alle disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

Entro il 4 agosto 2021 sarà pubblicato sul sito www.unict.it l’elenco recante gli ID di coloro che hanno presentato la domanda di ammissione. Entro le ore 14:00 del 05 agosto 2021 coloro che, avendo presentato la domanda di ammissione, non riscontrano l’ID della propria domanda nell’elenco pubblicato, dovranno segnalare l’omissione inviando un’email al seguente indirizzo: segnalazioneomissione@unict.it, allegando la copia della domanda presentata e la copia di un documento di identità in corso di validità.

L’amministrazione riscontrerà la segnalazione via email, motivando con specifico provvedimento l’eventuale esclusione per mancato possesso dei requisiti richiesti dalla presente procedura.

Ammissione Unict Professioni sanitarie: data prova e graduatorie

La prova si svolgerà in data 7 settembre 2021 presso le sedi dell’Università di Catania che saranno comunicate successivamente nel sito di Ateneo. La prova consiste nella soluzione di 60 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica.

Le graduatorie di merito saranno pubblicate sul sito dell’Università di Catania entro il 10 settembre 2021. I candidati ammessi, a partire dal 10 settembre 2021, dovranno completare la procedura di immatricolazione effettuando il pagamento della quota fissa di € 156,00 entro la scadenza del 16 settembre 2021. I candidati ammessi, che alla data del 16 settembre 2021 non avranno effettuato il pagamento della quota fissa, saranno considerati rinunciatari. Il posto potrà essere utilizzato per lo scorrimento dei candidati collocati utilmente in graduatoria.

Decorso quindi il termine del 16 settembre 2021, il 20 settembre 2021 si procederà alla pubblicazione degli elenchi degli immatricolati per ogni corso di studio. Entro le ore 14:00 del 21 settembre 2021 lo studente che, essendosi immatricolato ed avendo effettuato il pagamento della quota fissa entro i termini previsti, non dovesse riscontrare il proprio nominativo nell’elenco degli iscritti deve segnalare l’omissione.

Ammissioni per scorrimento

Le liste degli ammessi per scorrimento saranno pubblicate sul sito di Ateneo entro il 22 settembre 2021. Gli ammessi per scorrimento potranno immatricolarsi entro il 27 settembre 2021. Scaduto il termine del 27 settembre 2021 si procederà alla formazione delle liste dei candidati ammessi per il secondo scorrimento, costituite, per ciascun corso di studi, da un numero di candidati pari a quello dei posti disponibili a seguito della mancata immatricolazione di candidati ammessi per il primo scorrimento.

Le liste degli ammessi per secondo scorrimento saranno pubblicate sul sito di Ateneo entro il 28 settembre 2021. Gli ammessi per secondo scorrimento dovranno immatricolarsi entro il 1 ottobre 2021.

Questo è un articolo informativo, per questo vi consigliamo sempre un’attenta lettura del bando e degli allegati in quanto documenti ufficiali.