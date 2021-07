UNICT – Test Medicina 2021/22: ultime ore per iscriversi alla prova

Restano poche ore agli aspiranti studenti di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria: i termini per iscriversi alla prova d'ammissione scadono oggi.

Mancano poche ore: alle 15 di oggi, 22 luglio, si chiuderanno ufficialmente i termini per iscriversi alla prova d’ammissione per le facoltà, a livello nazionale, di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Ma quali sono gli step da seguire per chi, tra coloro i quali aspirano a studiare in queste ambitissime facoltà, non si sia ancora iscritto alla prova?

Bisognerà recarsi sulla piattaforma unica Universitaly: sarà lì che andranno caricati i dati personali e le sedi, in ordine di preferenza, per le quali si intende concorrere. Ultimo step da seguire è l’indicazione della sede dove il candidato andrà a svolgere la prova; causa Covid, saranno rese disponibili solamente quelle presenti nella provincia di appartenenza selezionata. Seguirà il pagamento del contributo di partecipazione alla prova, 100€ da pagare entro e non oltre le 23.59 di oggi, 22 luglio.

L’appuntamento poi si sposterà al 3 settembre: la prova nazionale inizierà per tutti alle 13:00. I quesiti saranno 60, a risposta multipla. Terminata la prova, il successivo 17 settembre arriveranno per tutti i risultati: bisognerà però aspettare fino al 28 settembre per trovare il proprio nome nella graduatoria a livello nazionale, che segnerà il via ufficiale alle iscrizioni nei vari atenei italiani.