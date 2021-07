Test Medicina 2021, aumentano posti disponibili: 21% in più in due anni

Test Medicina 2021: aumenta il numero di posti disponibili. per tutta Italia. All'Università di Catania ce ne sono 400.

Definite le regole di accesso e i posti a bando per il prossimo Test Medicina 2021, previsto per il mese di settembre.

Salgono a 14.020 le disponibilità per l’anno accademico 2021/22, con un netto aumento del 7% sul 2020/21 e del 21% sul 2019/20, periodo precedente alla pandemia. Con la decisione del Miur si scavalca così il muro del 13.072 dello scorso anno, con un aumento di +948 unità, anche grazie alla apertura di nuove facoltà universitarie di Medicina e Chirurgia a Bari, Lecce, Potenza e Cosenza.

I posti di accesso al test riservati alla città di Catania sono 400, mentre a Palermo un totale di 475.

Scatta l’upgrade, ma non accontenta tutti

Le novità riguardano le facoltà a numero chiuso, ma le notizie più attese erano proprio quelle riguardanti il Test Medicina 2021. Le ragioni sono diverse: in primis lo storico divario tra il numero dei candidati e quello dei posti a disposizione, ma anche per l’importanza che ad oggi si inizia ad attribuire alla formazione del personale sanitario, soprattutto in seguito al periodo di emergenza dovuto al Covid-19.

L’upgrade è stato fatto, il che segna già un gran risultato, anche se le Regioni si sarebbero aspettate di più: 14.332 posti era il tetto fissato secondo necessità, mentre la Federazione dei medici (Fnomceo) si era fermata a 11mila.

Domande di iscrizione al Test Medicina 2021

Le iscrizioni al Test Medicina 2021 sono partite il 30 giugno 2021 e rimarranno aperte fino alle ore 15 del 22 luglio 2021, per mezzo del portale Universitaly. Il pagamento del contributo avverrà secondo le modalità prescelte dai diversi Atenei.

Il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate dall’università in cui il candidato sostiene la prova. Tali procedure dovranno in ogni caso concludersi entro il 2 agosto 2021. Le università procederanno ad inviare entro e non oltre il 13 agosto 2021 al CINECA, l’elenco degli studenti che hanno perfezionato l’iscrizione alla prova attraverso il pagamento del relativo contributo.