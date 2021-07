UNICT – Scuola di specializzazione in Fisica medica: il bando 2021/2022

L'Università di Catania pubblica il bando di ammissione alla scuola di specializzazione in Fisica medica. Info su scadenze, posti disponibili e requisiti.

L’Università di Catania pubblica il bando di accesso alla scuola di specializzazione in Fisica medica per il prossimo anno accademico, il 2021/2022. Il bando di ammissione è riservato ai laureati “non medici“.

Il concorso mette a disposizione in totale 5 posti e possono parteciparvi i laureati in possesso di uno dei seguenti titoli:

​laurea specialistica in Fisica (classe 20/S);

laurea magistrale in Fisica (classe LM17);

laurea di vecchio ordinamento in Fisica.

Per partecipare al concorso occorre presentare domanda online attraverso il Portale Studenti ed effettuare il pagamento della tassa di 30 euro entro il 27 settembre 2021 (ore 12). Si ricorda, infine, che il seguente articolo è a titolo informativo; il bando completo è presente sul sito dell’Università di Catania, cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.