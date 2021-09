Test Medicina 2021: cosa succede se non si firma l’anagrafica

A cosa serve la scheda anagrafica e perché è importante compilarla. Ecco cosa succede in caso di mancata firma della scheda.

I test Medicina 2021 sono finiti e adesso si attende solo di conoscere punteggio minimo e graduatorie. In questi giorni decine di studenti rivedono la prova da poco ultimata, alla ricerca dei propri errori e nella speranza di non essere stati traditi dall’emozione. Proprio quest’ultima, tuttavia, potrebbe causato un piccolo errore alla consegna: la mancata compilazione della scheda anagrafica. Cosa succede in questi casi? Vediamo cosa prevede il bando del MUR.

Test Medicina 2021: la scheda anagrafica

La scheda anagrafica viene consegnata prima della prova a tutti i partecipanti assieme al plico con le domande. Va compilata in tutti i suoi campi e serve ad autorizzare il MUR a trattare i dati personali del candidato.

Dopo averla compilata e firmata, alla fine del test, bisognava dirigersi verso la postazione dove la commissione aveva lasciato le etichette e applicarne due uguali, una sulla scheda anagrafica e l’altra sul plico con le risposte. In questo modo, è possibile associare le risposte a ogni candidato.

Mancata firma della scheda anagrafica ai test Medicina

Da qualche anno, tuttavia, la mancata firma della scheda anagrafica non comporta più l’automatica esclusione dal test di Medicina. Chi l’avesse dimenticata, quindi, può fare sonni sereni.

In questo caso, infatti, era molto più importante l’applicazione di due etichette uguali su test e scheda anagrafica. Solo in questo modo è possibile associare punteggio e candidato. L’etichetta, inoltre, è fondamentale per la verifica del proprio punteggio alle prove di ammissione per Medicina.

Test Medicina 2021: come controllare il proprio punteggio

Chi ha memorizzato la propria etichetta applicata al foglio delle risposte del test Medicina 2021 può conoscere il proprio punteggio già dal 17 settembre.

Per farlo basta collegarsi al sito Universitaly e attendere la pubblicazione del MUR con il punteggio anonimo di tutti i candidati all’interno dell’area riservata.