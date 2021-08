Concorsi Sicilia: i nuovi bandi e quelli ancora attivi

Concorsi Sicilia: due nuovi bandi in Gazzetta ed altri ancora attivi. Di seguito tutti i dettagli sulle opportunità riservate a chi è in cerca di un buon impiego.

Concorsi Sicilia: due nuovi bandi, presenti all’interno della Gazzetta Ufficiale, riguardano le città di Catania e Palermo. Altri bandi, pubblicati nelle scorse settimane, sono ancora attivi. Di seguito le informazioni principali.

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Catania

Il primo dei concorsi Sicilia aperti riguarda la selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione (V livello) indetta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (per Catania). Il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area Concorsi del sito CNR, nell’apposita sezione dedicata “selezione online”, entro e non oltre il 2 settembre 2021 (nello specifico entro le ore 18:00).

Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo

In Gazzetta Ufficiale anche opportunità presso l’azienda ospedaliera di Palermo. Il concorso riguarda il conferimento, per titoli e colloquio, degli incarichi di durata quinquennale di direzione di struttura complessa, per varie unità operative e discipline. In particolare, le unità riguardano le discipline di:

Cardiologia P.O. V. Cervello – disciplina di cardiologia;

P.O. V. Cervello – disciplina di cardiologia; Medicina trasfusionale P.O. V. Cervello – disciplina di medicina trasfusionale;

P.O. V. Cervello – disciplina di medicina trasfusionale; Neurochirurgia P.O. Villa Sofia – disciplina di neurochirurgia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di neurochirurgia; Chirurgia generale e oncologica P.O. V. Cervello – disciplina di chirurgia generale;

P.O. V. Cervello – disciplina di chirurgia generale; Neonatologia P.O. V. Cervello – disciplina di neonatologia;

P.O. V. Cervello – disciplina di neonatologia; Microbiologia e virologia P.O. Villa Sofia – disciplina di microbiologia e virologia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di microbiologia e virologia; Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza P.O.V. Cervello – disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

P.O.V. Cervello – disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; Cardiologia P.O. Villa Sofia – disciplina di cardiologia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di cardiologia; Oncoematologia P.O. V. Cervello – disciplina di ematologia;

P.O. V. Cervello – disciplina di ematologia; Oculistica CTO – disciplina di oftalmologia;

CTO – disciplina di oftalmologia; Patologia clinica P.O. Villa Sofia – disciplina di patologia clinica;

P.O. Villa Sofia – disciplina di patologia clinica; Neurologia P.O. Villa Sofia – disciplina di neurologia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di neurologia; Direzione medica presidio P.O.V. Cervello – disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero;

presidio P.O.V. Cervello – disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero; Ortopedia pediatrica P.O. V. Cervello – disciplina di ortopedia e traumatologia.

Il testo integrale del bando, con ulteriori informazioni utili per la partecipazione, è presente nel numero 8 del 25 giugno 2021 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami”. La scadenza della domanda di partecipazione è fissata per il 2 settembre 2021.

Bandi ancora attivi

I bandi ancora attivi, invece, riguardano l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e l’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia di Palermo.

Azienda sanitaria provinciale di Agrigento

L’azienda sanitaria provinciale di Agrigento indice un concorso pubblico per il conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della UOC Sanità animale, afferente al Dipartimento di prevenzione veterinaria, da assumere con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, ai sensi del comma 1 dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, presso il Comune di Vittoria. La scadenza è prevista per il 12 agosto 2021.

Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia di Palermo

Ultimo tra i concorsi Sicilia ancora attivi. Si tratta di una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico – perito chimico, categoria C, con contratto a tempo pieno e indeterminato da inserire nella sede dell’istituto.

La scadenza è prevista anche in questo caso per il 12 agosto 2021.