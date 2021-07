Spiagge Sicilia Orientale, le 10 più belle da visitare nel 2021

Spiagge Sicilia Orientale: non serve andare lontano per trovare tranquillità e relax. Ecco i 10 angoli di mare più belli e puliti della nostra costa.

Spiagge Sicilia Orientale: la nostra Isola offre bellezza in ogni suo angolo e non serve allontanarsi per trovare angoli di paradiso. Se, soprattutto quest’anno, non volete partire e volete passare le vacanze vicino casa, le opportunità sono tantissime.

Visitare le spiagge Sicilia è anche un modo per riscoprire la nostra terra e supportare il turismo locale, in difficoltà dopo questi mesi di pandemia, in cui gli spostamenti sono stati fortemente limitati se non, addirittura, vietati.

Quindi, mettetevi comodi e godetevi questa carrellata di meravigliose spiagge siciliane, vicinissime ma ugualmente belle e selvagge.

Sicilia spiagge: Calamosche (Noto)

Si tratta di una delle spiagge più famose della Riserva di Vendicari. Tra le spiagge Sicilia Orientale, quella di Calamosche è sicuramente una delle più caratteristiche, con due promontori rocciosi, un mare calmo e cristallino e un fondale sabbioso.

La caletta è riparata dal vento ed è l’ideale per gli appassionati di snorkeling ma anche per chi vuole godere di un ambiente selvaggio e immerso nella natura. Nel 2005 la Guida Blu di Legambiente le ha, addirittura, dato il titolo di “Spiaggia più bella d’Italia”.

Per raggiungere questa spiaggia è necessario imboccare la SP19 Pachino-Noto, dopo circa 11 chilometri da Pachino si troverà l’indicazione “Spiaggia di Calamosche” sulla destra. Seguendo la strada sterrata, si arriverà al parcheggio in cui è possibile lasciare l’auto e proseguire a piedi. Lungo la via non ci sono punti di ristoro quindi è bene arrivare ben forniti di acqua, cibo e scarpe comode per raggiungere la spiaggia.

Santa Teresa di Riva, Messina

Se, invece, preferite un litorale roccioso da cui godere il mare Sicilia, il lungomare di Santa Teresa di Riva non vi deluderà. Anche quest’anno la spiaggia del lungomare ha ricevuto, infatti, la Bandiera Blu. Si tratta di una delle spiagge più belle in Sicilia e riceve molto spesso questo riconoscimento. Il mare è pulito e limpido e la spiaggia è ben tenuta.

Inoltre, sul lungomare potete trovare numerosi bar e ristoranti e la possibilità di fare la doccia sulla spiaggia. Un’alternativa meno selvaggia ma più rilassante rispetto alla precedente.

Riserva del Plemmirio, Siracusa

La zona protetta del Plemmirio si trova a pochi chilometri dalla città di Siracusa ed è il luogo perfetto per chi ama le immersioni e le escursioni.

Ricca di calette e con un mare cristallino, la riserva offre un mare limpido e ricco di fauna e flora marina. La riserva è quasi incontaminata e, quindi, si può godere della sua bellezza in tranquillità e con poche persone.

Spiaggia e laghetti di Marinello, Messina

Area naturale protetta situata nel comune di Patti, in provincia di Messina. Una delle spiagge più belle Sicilia. C’è la possibilità di usufruire di una barca per raggiungere la punta Marinello. Il fondale è sabbioso, l’acqua limpida ed è possibile scegliere se immergersi in mare oppure nella laguna formata dai laghetti.

Perfetto sia per chi ama l’avventura sia il relax.

Spiaggia di Isola Bella, Taormina

Acqua limpida e panorama mozzafiato, tra le spiagge Sicilia quella di Isola Bella è certamente una delle più note, anche per la bellezza del borgo che la ospita. Luogo adatto a chi ama lo snorkeling, vista la varietà di fauna marina presente. Location suggestiva e unica tra le spiagge in Sicilia.

Fontane Bianche, Siracusa

Spiaggia con acqua cristallina e fondale sabbioso. Il litorale, dove è possibile trovare lidi e ristoranti, è adatto anche ai bambini. Consigliata tra le spiagge Sicilia per famiglie e gruppi numerosi.

Spiaggia di San Lorenzo, Siracusa

Tra le spiagge più belle della Sicilia, questa è sicuramente una delle più notevoli. La spiaggia di San Lorenzo offre un mare caraibico e trasparente. Ideale per chi ama il relax e adatto ai bambini. La spiaggia è sabbiosa e sono presenti lidi e ristoranti.

Punta Braccetto, Ragusa

Località marinara della provincia di Ragusa sulla costa del Mediterraneo, posta a sud-est del golfo di Gela. Acqua cristallina, sabbia dorata e tramonti mozzafiato.

Spiaggia Punta delle Formiche, Pachino

Situata nel territorio del comune di Pachino, la scogliera di Punta delle Formiche si estende lungo la costa sudorientale della Sicilia e dista circa 60 km da Siracusa. Il tratto di costa è ancora incontaminato, la spiaggia ha sabbia chiara e fine e il mare è limpidissimo.

Un angolo inesplorato e lontano dalla confusione.

Laghetti di Cavagrande, Cassibile

In questo caso non si tratta di una vera e propria spiaggia ma di un luogo per chi ama l’avventura e il trekking. I laghetti possono essere raggiunti dopo una camminata attraverso sentieri che possono essere percorsi anche dai principianti. Si consiglia di indossare delle scarpe comode. Assicuratevi, anche, di avere acqua e qualcosa da mangiare.

Dopo un po’ di fatica, però, immergersi in questo angolo di paradiso incontaminato sarà meraviglioso.